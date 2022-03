"Il faut se projeter dans la reconstruction d'une gauche de gouvernement", affirme Anne Hidalgo (PS)

C. Roux

Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate PS à la présidentielle, est l'invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 24 mars.

La collectivité territoriale de Corse a décidé de mettre ses drapeaux en berne en hommage à l'assassin du préfet Erignac, Yvan Colonna, pour accueillir sa dépouille. "Cela me choque. Il y a un grand préfet de la République qui a été assassiné, il y a eu un procès, celui-ci a décidé de qui était coupable. Les conditions de la mort d'Yvan Colonna sont inadmissibles et inacceptables", explique Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate PS à la présidentielle, invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 24 mars.

Réforme du RSA : "C'est très mal connaître le fonctionnement de l'insertion"

Emmanuel Macron a défendu sa réforme du RSA, mercredi 23 mars. Le président de la République veut établir une contrepartie horaire en échange du versement de l'aide. "C'est très mal connaître ce qu'est le RSA et comment l'insertion fonctionne", précise la candidate à la présidentielle.

La reconstruction de la gauche est-elle déjà en gestation ? "Il faut se projeter dans la reconstruction d'une gauche de gouvernement", précise Anne Hidalgo, tout en assurant vouloir jouer le match de la présidentielle jusqu'au bout. "Il faudra qu'il y ait aussi toute cette jeune génération que j'ai autour de moi, ces jeunes élus, cette équipe de France des maires", ajoute-t-elle.