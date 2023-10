Conflit Israël-Hamas : Olivier Faure souhaite "un moratoire" sur la participation du PS aux travaux de l'intergroupe de la Nupes dans l'attente d'une "clarification" de LFI

Face à la position polémique de La France insoumise concernant le mouvement islamiste palestinien du Hamas, le patron du PS, Olivier Faure, estime mardi que Jean-Luc Mélenchon ne peut plus "être celui qui incarne la gauche et l'écologie".

Temps de lecture : 1 min

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a dit souhaiter mardi 17 octobre sur France Inter un "moratoire" sur la participation de son parti aux travaux de l'intergroupe de la Nupes à l'Assemblée nationale dans l'attente d'une "clarification" de LFI quant à sa position polémique sur le Hamas. Certains dirigeants de La France insoumise ont en effet refusé de désigner le Hamas comme une organisation "terroriste".

"Je proposerai [mardi 17 octobre au] soir aux socialistes un moratoire, je suggèrerai que, tant que nous n'avons pas réussi à obtenir une clarification, nous ne participions plus aux travaux de l'intergroupe de la Nupes". Le conseil national du PS se réunit dans la soirée mardi 17 octobre.

"Je proposerai aux socialistes un moratoire." @faureolivier veut suspendre la participation du PS aux travaux de la Nupes, "tant que nous n'avons pas réussi à obtenir une clarification". Il pointe le rôle de Jean-Luc Mélenchon qui, selon lui, "clive la gauche". #le710inter pic.twitter.com/lHbczVCAom — France Inter (@franceinter) October 17, 2023

"Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant il y a un an et demi a incarné nos espoirs collectifs, ne peut plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie", a aussi assuré le patron du Parti socialiste.

"Il y a une stratégie posée par Jean-Luc Mélenchon de tout conflictualiser, de faire en sorte qu'à tout moment, il y ait toujours un clivage net. Le problème c'est qu'il ne clive plus seulement la droite par rapport à la gauche, il clive aussi la gauche, et c'est le problème", a détaillé Olivier Faure.

La gauche "recule"

"C'est aussi ce qui fait que nous ne sommes plus en capacité d'avancer. Nous aurions dû progresser après la réforme des retraites, nous aurions dû progresser après l'affaire Nahel, nous aurions dû progresser maintenant sur la question du conflit israélo-palestinien. Et nous reculons, et c'est le Front national qui augmente", a-t-il poursuivi.

"Je souhaite que nous puissions construire le rassemblement sur des bases claires. Celles et ceux qui y sont prêts doivent dialoguer ensemble. Est-ce que c'est la même Nupes, est-ce que c'est une autre Nupes ? On verra bien", a conclu Olivier Faure.