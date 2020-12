Politique : Jérôme Salomon dans la tourmente, le gouvernement dans l'embarras

D'après un rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire, Jérôme Salomon serait responsable de la pénurie de masques rencontrée en France au printemps dernier. Le directeur général de la Santé serait-il, en raison de ces accusations, le talon d'Achille du gouvernement ? "Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai coup dur pour l'exécutif, et ce juste avant le lancement d'une stratégie vaccinale qui repose sur la nécessité de transparence", affirme Sarah Paillou, journaliste politique du Journal du Dimanche, sur le plateau du 23h de franceinfo, jeudi 10 décembre.



Un sentiment de défiance

La défiance des Français envers le gouvernement est réelle, et la situation de Jérôme Salomon risque de ne pas arranger les choses. "Si les soupçons deviennent de plus en plus forts à son égard, cela va poser un réel problème à l'approche de la campagne de vaccination", ajoute Alexandre Peyrout, du service politique de France Télévisions.