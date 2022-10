Carburants : "Le contrat de confiance n'a pas été respecté par Total", accuse le député Renaissance Karl Olive

Les grèvistes de la CGT dans les raffineries vont-ils faire mentir Emmanuel Macron ? Le Président avait annoncé un retour à la normale dans les stations-service attendue cette semaine. Mais à la pompe, la situation est loin d'être débloquée. "Je crois que le contrat de confiance n'a pas été respecté de part et d'autre, avec Total, par Total", a déclaré ce mardi 18 octobre sur franceinfo le député Renaissance Karl Olive.

"Il y avait une incitation à faire redescendre l'argent de ce qu'on appelle les 'superprofits', et cette incitation n'a pas été assez suivie, ou plutôt, elle a été suivie au moment où le début de grève s'est mis en place", tacle l'élu des Yvelines. "Ce contrat de confiance n'a pas été respecté non plus par la CGT, poursuit Karl Olive, puisqu'à partir du moment où il y a eu un accord majoritaire avec les raffineries [les syndicats CFE-CGC et la CFDT], cet accord n'a pas été suivi par la CGT là où FO, la CFDT, l'avaient suivi".

"À un moment donné, il faut bien faire avancer ce pays. Les réquisitions vont être à la hauteur de ce que souhaite l'immense majorité des Français, c'est-à-dire travailler" Karl Olive, député Renaissance France Info

Interrogé sur les mots du ministre de l'économie Bruno le Maire, qui, hier, qualifiait la grève d'"illégitime", Karl Olive rappelle que "le droit de grève est un droit constitutionnel, en revanche, la réponse qui consiste à bloquer le pays (...) alors que sept français sur 10 utilisent leur voiture pour aller travailler, cette réponse-là n'est pas entendue".

Karl Olive appelle à ce que "l'argent redescende de celles et ceux qui font des profits" et prend en exemple Dassault ou la SNCF : "Il y a des pas qui ont été faits avec ces entreprises", avance le député Renaissance, avec notamment cette annonce de la SNCF, que, selon lui, "les négociations annuelles obligatoires seraient rétrocédées sur le dernier trimestre".



Enfin, à la question de savoir s'il faut organiser aujourd'hui en France une conférence nationale sur les salaires, Karl Olive répond que "l'Etat est certainement celui qui a le plus protégé les Français : les mesures pour le pouvoir d'achat ont été les plus concrètes possibles".