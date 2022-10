DIRECT. Grève : des perturbations et des manifestations prévues en ce mardi de mobilisation interprofessionnelle

#JO Préparez-vus au top départ pour être bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. A partir de mars 2023, il sera possible de s'inscrire en ligne afin de devenir l'un des 45 000 "visages des Jeux". Un portail d'inscription sera ouvert pour une durée de six semaines à tous et toutes à partir de 18 ans, sans condition de nationalité, parlant français et/ou anglais et qui disposeront d'au moins dix jours de leur temps à proposer à l'été 2024.