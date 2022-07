La motion de censure de la Nupes "ne sert strictement à rien", juge le LR Pierre-Henri Dumont

L'Assemblée nationale discute, lundi 11 juillet, la motion de censure déposée par la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes). Elle ne devrait pas aboutir, car Les Républicains et le Rassemblement national ne souhaitent pas la voter.

La motion de censure déposée par les députés de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) "ne sert strictement à rien" et "ne changerait strictement rien", a jugé Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint du parti Les Républicains (LR), lundi 11 juillet sur franceinfo. Cette motion de censure contre le gouvernement d'Élisabeth Borne sera discutée à l'Assemblée nationale à partir de 16h, ce lundi. Elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir, faute de soutien des groupes LR et Rassemblement national (RN).

"Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une motion de censure serait votée ? Il n'y aurait pas de dissolution" mais "un nouveau gouvernement qui serait annoncé dans deux ou trois semaines". Or, "où est l'urgence derrière ?", s'est interrogé le député de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais.

Ce weekend, quand j'étais sur le terrain, personne ne m'a dit 'votez la motion de censure, par contre, ils m'ont tous dit : qu'est-ce qu'on fait pour avoir une essence moins chère ? Qu'est- ce qu'on fait pour avoir du travail ? Pierre-Henri Dumont, secrétaire général du parti Les Républicains franceinfo

Pour Pierre-Henri Dumont, "voter la motion de censure, ce serait simplement retarder la prise de décision" face à l'inflation galopante. Le début de l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat est prévu le 18 juillet.

"Nous, on a été élus non pas pour faire un concours du meilleur opposant à Emmanuel Macron" mais "pour améliorer la vie quotidienne des Français", a souligné le député Les Républicains. Selon lui, "aujourd'hui, ce que font les Insoumis, ce que fait la Nupes, c'est de la politique politicienne que rejettent les Français".