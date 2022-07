DIRECT. Motion de censure : les députés débattent lundi après-midi du texte déposé par la Nupes contre le gouvernement

Ce qu'il faut savoir

Le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne va-t-il se maintenir ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a déposé une motion de censure qui doit être mise au vote, lundi 11 juillet. Son adoption est très peu probable, puisque les groupes RN et LR ne la soutiennent pas. Le vote sera précédé d'un débat, programmé à 16 heures. Suivez la situation dans notre direct.

Motion de censure considérée comme une démonstration de "défiance". La Nupes a déposé cette motion juste avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Mathilde Panot espère en faire une démonstration de "défiance" contre la Première ministre qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. L'Insoumise reproche à Elisabeth Borne de ne pas avoir sollicité de vote de confiance, une "stratégie" du "sauve qui peut", avait-elle tancé à la tribune.

Le texte doit réunir au moins 289 voix. Pour que le gouvernement tombe, il faut qu'une majorité absolue de députés se prononcent pour cette motion de censure. Autrement dit, elle doit réunir au moins 289 voix. A eux seuls, les groupes La France insoumise, Socialistes et apparentés, écologiste et Gauche démocrate et républicaine (qui comprend les communistes) n'atteignent pas ce seuil. La motion de censure, prévue par la Constitution, n'a atteint sa cible qu'une seule fois sous la Ve République.

Cette motion "n'aboutira pas", selon Olivier Véran. "D'ailleurs ce sera l'occasion pour la Nupes de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée", a déclaré le porte-parole du gouvernement, dimanche. Il a dénoncé une "motion de posture" au lieu du motion de censure. "Nous tendons la main, ils veulent nous tourner le dos. Je leur réponds que nous continuerons à leur tendre la main", a-t-il assuré.