Reportage "J'ai hué François Ruffin avec grand plaisir" : les divisions à gauche électrisent la Fête de l'Humanité

Devant une salle survoltée et divisée, le député de la Somme a confirmé son "désaccord moral et électoral profond" avec Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise, samedi lors d'un débat à la Fête de l'Humanité.

François Ruffin est-il isolé à gauche ? Les dernières déclarations du député de la Somme n'ont pas manqué de faire réagir à la Fête de l'Humanité à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ce n'est pas la première fois que François Ruffin critique la stratégie de La France insoumise. La tension est montée d'un cran cette semaine avec la parution de son livre où il accuse les insoumis d'abandonner une partie de l'électorat rural pour se concentrer sur les jeunes et les quartiers.

Si François Ruffin a tout d'abord reçu un accueil chaleureux au stand de son mouvement Picardie Debout, l'ambiance était tout autre lorsqu'il a participé à un débat sous la grande tente de l'agora où son arrivée a été conspuée.

🔴 François Ruffin copieusement hué à la Fête de l'Humanité quelques jours après avoir confessé sa campagne « au faciès » pendant les élections législatives.



"J'ai hué François Ruffin avec grand plaisir, assume Marius, militant insoumis. Il fait une espèce de rupture dans la classe ouvrière en disant Il y a d'un côté des gens qui sont des ouvriers blancs, d'autres qui sont des ouvriers noirs et arabes. Il ne représente plus personne à part des gens des villes qui fantasment sur la campagne."

Sur scène, le député LFI du Vaucluse et militant antifasciste Raphaël Arnaut en rajoute une couche : "On a entendu la colère qui s'est exprimée de la part de certaines personnes ici dans la salle, notamment parce que François, tu as blessé énormément de camarades, notamment la jeunesse qui s'est mobilisée lors des dernières élections."

"Un désaccord moral et électoral profond avec Jean-Luc Mélenchon"

"La Fête de l'Huma, c'est un peu une fête de famille et on s'engueule en famille, se défend François Ruffin, le visage fermé. Ça fait partie du jeu. Et y compris quand il faut le dire avec franchise, on commet des maladresses. Maintenant, veut-on unir les classes populaires ? Et là, j'ai un désaccord moral et électoral profond avec Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise depuis deux ans." Les huées se sont alors mélangées aux applaudissements, symbole de la fracture de la gauche sur les stratégies électorales à adopter pour accéder à la victoire.

« Vous pouvez me huer » : @Francois_Ruffin assume un « désaccord moral » avec @JLMelenchon. Selon lui, la stratégie de LFI qui consiste à concentrer les efforts sur la jeunesse et les quartiers populaires est un « choix de l’abandon, un choix suicidaire ». @lopinion_fr pic.twitter.com/66OsYPXyPr — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) September 14, 2024

Dans la foule, Marie est plus que mitigée : "C'est une question qui est hyper importante et je pense qu'effectivement, on n'a pas encore bien creusé la question. Je viens de la Mayenne, donc je connais très bien ça et je suis militante de gauche donc effectivement, je vois ça au quotidien. Néanmoins, je suis assez en désaccord avec la stratégie de François Ruffin aujourd'hui."

"Je trouve que de vouloir recentrer la stratégie uniquement sur les personnes qui habitent dans les villages, derrière ça va vient aussi 'fracturer la société'." Marie, militante insoumise à franceinfo

Cette militante insoumise se rend ensuite au stand du parti pour écouter Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis a appelé à ce qu'on "dédramatise la discussion à l'intérieur de la gauche" : "tout n'est pas une obligation de se mettre des gifles".

Il a cependant expliqué que "l'unité du peuple est menacée par un poison violent parce qu'après avoir répandu dans la droite, il a commencé à lécher les pieds dans la gauche et on a commencé à avoir des gens qui se réclament de la gauche tenir les propos ineptes de ce qu'on appelle le printemps républicain, qui est un ramassis de racistes." Jean-Luc Mélenchon ne cite personne mais le député insoumis Eric Coquerel a tenu les mêmes propos en désignant François Ruffin.