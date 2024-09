Du "tractage au faciès" par LFI selon François Ruffin : "Il commence à un peu trop marquer des buts contre son camp", déplore Eric Coquerel

François Ruffin "se livre à quelque chose qui ne me va pas du tout, il commence à un peu trop marquer des buts contre son camp", réagit le député La France insoumise Eric Coquerel, jeudi 12 septembre sur France Inter.

Le député François Ruffin a déploré mercredi, sur BFMTV et dans Le Nouvel Obs, que La France insoumise "abandonne" une partie du pays et "construise des murs" au lieu de construire des ponts. Dans son livre Ma France en entier, pas à moitié, François Ruffin, qui a rompu avec LFI au moment des législatives, affirme que depuis 2022, Jean-Luc Mélenchon a "tout misé sur la jeunesse et les quartiers populaires" et "délaissé le reste" et accuse aussi LFI de "tractage au faciès".

"Laisser pensez que parce que LFI combat le racisme, ce qui est indispensable, on abandonnerait la question sociale, c'est uniquement cotiser à ce que disent nos adversaires et je pense que ce n'est pas digne de François", réagit Eric Coquerel, qui ne confirme pas les consignes de tractage au faciès.

Il dément aussi l'absence de LFI dans les "bastions de la classe ouvrière", "infirmé par tous le faits", en citant la présence d'élus LFI auprès des ouvriers de Goodyear pour maintenir l'emploi. D'après le député insoumis, cette posture est adoptée par François Ruffin et "d'autres malheureusement", "parce que ça leur donne pas mal d'audience télé, peut-être pour une ambition présidentielle pour la suite".