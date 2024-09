Nouveau Front populaire : le torchon brûle entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon Durée de la vidéo : 1 min Nouveau Front populaire : le torchon brûle entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon A gauche, rien ne va plus entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. Le député de la Somme accuse l’ancien candidat à la présidentielle d’autoritarisme et d’avoir abandonné une partie de l’électorat rural. (France info) Article rédigé par franceinfo - C. Motte, A. Boukerna, M. Czaplicki, S. Sakhi, V. Jove France Télévisions 23h info franceinfo

François Ruffin a été hué lors de son arrivée à la Fête de l’Humanité, samedi 14 septembre. Dans la foulée, le député La France Insoumise (LFI) du Vaucluse, Raphaël Arnault, l’a pris à partie. “Je te le dis François, tu as blessé nombre de camarades et je pense que tu es dans la faute politique.“

Une réponse dirigée contre François Ruffin et son livre “Itinéraire Ma France en entier, pas à moitié“ dans lequel il étrille Jean-Luc Mélenchon et acte la rupture avec lui. Le député picard l’accuse d’avoir abandonné une partie de la France pour se concentrer sur les quartiers populaires. “Personne ne considère qu’il y a des territoires qu’il faut laisser de côté“, a répondu le coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard. Appel au calme

Devant ce désaccord, les autres membres du Nouveau Front populaire (NFP) tentent de calmer le jeu. “Halte au feu“, a lancé le secrétaire national du Parti Communiste français, Fabien Roussel tandis que la secrétaire nationale d’Europe Ecologie les Verts, Marine Tondelier appelle “à ne pas se donner en spectacle.“

Les militants, eux, regrettent ce climat propice à diviser la gauche.