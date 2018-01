Notre-Dame-des-Landes : les zadistes accueillent la préfète... en lui montrant leurs fesses

De nombreux messages avaient été inscrits à l'entrée et sur les bords de la route, comme "Passage de la préfète" ou "Barricades pré-faites", au moment du passage de Nicole Klein.

Une haie d'honneur un peu particulière. Vendredi 26 janvier, des zadistes ont accueilli la préfète de la région Pays de la Loire, Nicole Klein sur l'ancienne "route des chicanes" en lui montrant leurs postérieurs. D'autres opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes se sont présentés cagoulés, rapporte Ouest France. Pas de quoi entamer l'entousiasme de la représentante de l'Etat, saluant "le retour à l'État de droit" et une "avancée considérable".

#NDDL. Sur la route de la Zad, une vingtaine de zadistes ont accueilli la préfète dos tourné, pantalon baissé, fesses à l’air. D’autres étaient cagoulés et masqués. Elle a discuté avec des opposants de l’Acipa et de Copains 44. Mais pas avec les occupants illégaux. pic.twitter.com/jBDpRJHVhd — Christophe JAUNET (@JAUNET3) 26 janvier 2018

De nombreux messages avaient été inscrits à l'entrée et sur les bords de la route, comme "Passage de la préfète" ou "Barricades pré-faites" tagué sur une chicane. D'autres banderoles proclamaient "ZAD à vendre" ou "Yes Chicane".

Véhicule blindé pour la préfète

"La route est dégagée, les fossés sont dégagés", a constaté la représentante de l'État, en descendant de son véhicule blindé, après avoir parcouru, sous haute protection de la gendarmerie, l'essentiel de cet axe routier, qui a été obstrué pendant plus de cinq ans par divers obstacles et barricades, et qui reste interdit à la circulation.

Après l'abandon du projet d'aéroport, l'exécutif avait exigé le nettoyage avant la fin de la semaine de la route départementale 281, et la préfète avait promis de venir constater elle-même le dégagement de la chaussée.