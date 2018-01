Notre-Dame-des-Landes : la force sera "le dernier recours" mais "il faudra de toute façon évacuer la ZAD"

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, invitée jeudi de l'émission "Questions d'info" a estimé que si les "zadistes" de Notre-Dame-des-Landes ne sortent pas de la ZAD il "faudra de toute façon évacuer" et il se peut qu'un drame survienne. Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

L'emploi de la force pour évacuer les "zadistes" de Notre-Dame-des-Landes sera "le dernier recours", a affirmé jeudi 11 janvier Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, invitée de l'émission "Questions d'info" LCP-franceinfo-Le Monde-AFP. "On peut parler avec ceux qui sont dans la ZAD, il faut essayer de leur demander de sortir de la ZAD. Mais il faudra de toute façon l'évacuer", a expliqué Jacqueline Gourault.

Quand il y a mort d'homme, il y a mort d'homme. Il est évident qu'il faut essayer de discuter un minimum, mais à un moment, vous savez, c'est un camp retranché.Jacqueline Gouraultfranceinfo

La ministre reconnaît qu'il "peut y avoir des risques" de violences et qu'un drame survienne. "On sait ce qui se passe, on sait qu'il y a des explosifs, qu'il y a des trous, qu'il y a des arbres coupés avec des pièges. On ne peut pas l'accepter dans notre République", a souligné la ministre.

Notre-Dame-Des-Landes : "On sait qu'il y a dans la #ZAD des explosifs et des pièges" qui attendent les forces de l'ordre, affirme @j_gourault #NDDL #QDI pic.twitter.com/adzGbbcrTy — LCP (@LCP) 11 janvier 2018

Jacqueline Gourault a en revanche affirmé qu'il n'y avait "pas de calendrier" pour l'évacuation de la ZAD, mais celle-ci interviendra "forcément après" l'annonce de la décision d'Edouard Philippe. Le Premier ministre a promis une décision définitive avant la fin du mois sur la construction ou non du nouvel aéroport nantais.