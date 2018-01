Notre-Dame-des-Landes : Édouard Philippe a reçu les élus locaux

Dernier tour de piste pour Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre a entamé ce vendredi 5 janvier au matin une série de rencontres à Matignon. Aujourd'hui, c'était au tour des parlementaires de Loire-Atlantique et des élus des communes concernées par ce projet d'aéroport du grand ouest. En tout cas, ceux qui ont accepté de se déplacer.

"Je considère que c'est une mascarade"

Pour ce sénateur socialiste de Loire-Atlantique, ce n'était pas la peine de venir à Paris. "Les élus locaux ont été consultés déjà depuis de très nombreuses années. Le Premier ministre sait très bien quelles sont les positions des élus locaux. Donc je considère que c'est une mascarade, et je n'ai pas envie de participer à cette mascarade", fait valoir Yannick Vaugrenard. Entre la construction d'un nouvel aéroport et l'aménagement de l'existant, l'exécutif martèle que la décision n'est toujours pas prise, et s'est engagé à la prendre d'ici la fin du mois.

