Epouvantail à l'effigie de Collomb, fanfare: les opposants à Notre-Dame-des-Landes fêtent l'abandon du projet d'aéroport

Ils sont venus de toute la France et parfois même d'autres pays européens pour célébrer l'événement. Des milliers d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) ont afflué sur la ZAD, samedi 10 février, pour fêter leur victoire : l'abandon du projet, après un demi-siècle de controverse.

Le cortège s'est ébranlé dans une ambiance digne d'un carnaval, avec fanfares et chars. L'occasion également pour le mouvement très hétérogène des anti-aéroport de réaffirmer leur détermination à gagner l'autre bataille : celle de la gestion collective du bocage et de ses 1 650 hectares.

Les manifestants ont également préparé un épouvantail géant qu'ils ont prévu d'embraser à la fin du cortège. Il représente le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a promis avec fermeté d'évacuer la ZAD de ses "éléments les plus radicaux" maintenant que le projet est abandonné. Une grande effigie de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera également brûlée, dans le champ de la ferme de Bellevue, occupée depuis janvier 2013 par un collectif de paysans anti-aéroport.

De nombreux élus et responsables écologistes ont fait le déplacement, à l'image de l'eurodéputé Yannick Jadot ou de la sénatrice Esther Benbassa.

Après des années de lutte et de mobilisation, cette fête est une évidence et aussi le point de départ d’un nouvel avenir pour ce bocage magnifique, une terre d’expérimentation agricole et sociale #NDDL pic.twitter.com/5QWKRE5zvj