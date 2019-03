VIDEO. Du journal de 20 heures à "C à vous"... Quand Nicolas Dupont-Aignan s'en prend aux journalistes

France 5, France 2, Canal+, TF1, CNews, BFMTV... Qu'il soit en duplex ou en plateau, Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne est régulièrement invité dans les médias. Mercredi 6 mars, il était celui de l'émission "C à vous" et a provoqué des tensions avec le journaliste Patrick Cohen, qu'il a accusé d'être à la solde du pouvoir. "Monsieur Cohen est un cireur de pompes de monsieur Macron", a-t-il répété sur le plateau. L'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a bien tenté d'obtenir des excuses, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas retiré ses propos et a été invité à quitter le plateau.

"Osez dire votre salaire"

Le président du parti Debout la France est un habitué de ces frictions. En 2012, lors de la campagne présidentielle, il s'était déjà écharpé avec Jean-Michel Apathie sur le plateau du "Grand Journal", sur Canal+, en réclamant que le chroniqueur révèle son salaire, qu'il estimait mirobolant. "Osez dire votre salaire, monsieur Apathie", lance-t-il. "Mais mon salaire, monsieur, je le mérite", rétorque le journaliste. Cinq ans plus tard, invité du 20 heures de TF1, il quitte le plateau quelques minutes après son arrivée pour contester son absence au débat organisé par la chaîne avec cinq candidats (Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon et Marine Le Pen). "Je souhaite que, par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie", conclut-il avant de se lever.

Toujours en 2017, après sa victoire aux législatives dans l'Essonne, il s'en prend à la chaîne BFMTV, sur laquelle il est en duplex et qu'il accuse de l'avoir donné perdant peu après 20 heures, au moment des premiers résultats. "C'est une drôle de conception des médias et de la démocratie", s'étonne-t-il. Une agressivité que lui reproche le présentateur Jean-Baptiste Boursier. Enfin, en juin 2018, face à Maurice Szafran, journaliste à Challenges, qui lui reproche d'être sorti du cercle démocratique en s'alliant avec Marine Le Pen, il répond : "En vérité, vous signez votre perte de crédibilité. En disant ça, vous n'êtes plus journaliste. Vous êtes militant politique".