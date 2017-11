VIDEO. A Drancy, les associations, "c’est le bras armé pour tenir la ville", selon un conseiller municipal d’opposition

Conseiller municipal La République en marche de Drancy, Hacène Chibane a été le principal opposant de Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, maire de la ville de 2001 à 2017, et président de l’UDI. Aux premières loges pour observer les liaisons étroites entre la municipalité et les associations… Souhaitant montrer l’importance de ces dernières dans la stratégie du maire, Hacène Chibane a invité "Pièces à conviction" à un "bakchich tour" : une visite guidée de Drancy sous l’angle des subventions versées au secteur associatif.

"Ici, nous sommes devant le Centre culturel franco-berbère de Seine-Saint-Denis, qui est subventionné par la mairie de Drancy à hauteur de 19 000 euros", commence Hacène Chibane. C’est Hamid Chabany qui a fondé l’Association franco-berbère de Drancy. Et Hamid Chibany est également conseiller municipal de la ville : "Donc, voilà le lien est direct : conseil municipal, subventions et soutien", continue Hacène Chibane.

"Un jeu de marionnettes"

A cause du non-cumul des mandats, depuis septembre 2017, le président de l’UDI a dû céder son fauteuil de maire… à sa femme, Aude Lagarde ! Et pendant plus de quinze ans, il a tissé sa toile. Selon Hacène Chibani, sur les 14 associations les mieux dotées, plus de la moitié ont été fondées par un proche de Jean-Christophe Lagarde.

"Derrière la façade, il faut voir le jeu de marionnettes qui s’opère. En tenant les associations, vous tenez tous les points de relais dans les quartiers et aussi tous les décideurs et les influenceurs" martèle Hacène Chibane. Les associations, "c’est son bras armé pour tenir la ville. C’est clair, il tient la ville comme ça".

Extrait de "Elus et associations : les liaisons dangereuses", une enquête de "Pièces à conviction", diffusée mercredi 29 novembre à 23h30 sur France 3.