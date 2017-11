Jean-Luc Mélenchon de moins en moins populaire, mais considéré comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron, selon un sondage

Jean-Luc Mélenchon est de moins en moins populaire auprès des Français. Près de deux-tiers des Français (63%) ont une mauvaise image de lui. Seuls 36% d'entre eux ont une opinion positive du leader de la France insoumise, soit une chute de six points en deux mois, selon les résultats d'un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro*.

Sondage Odoxa-Dentsu Consulting du 24 novembre 2017. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Une chute de popularité depuis la rentrée

Depuis 2014, la côte de popularité de Jean-Luc Mélenchon était en hausse constante : près de 33% des Français en avaient une image positive en novembre 2014 ; 39% en août 2016 et 42% en septembre 2017. Il s'agit donc d'une réelle chute de popularité. Seules les personnes se définissant à la gauche du PS sont encore majoritairement (82%) convaincues par Jean-Luc Mélenchon.

En revanche, les sympathisants d'En Marche (81% de mauvaise opinion) et de la droite hors Front national (90%) sont les plus critiques à l'égard du député LFI des Bouches-du-Rhône.

Sondage Odoxa-Dentsu Consulting du 24 novembre 2017. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Malgré tout, les Français le considèrent encore comme le meilleur opposant à la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement. La baisse de popularité de Jean-Luc Mélenchon s'explique de deux manières, selon les résultats du sondage. D'abord, 79% des Français considèrent que l'opposition de Jean-Luc Mélenchon aux ordonnances réformant le Code du travail est un échec, car il n'est pas parvenu à faire reculer le gouvernement. Un sentiment d'échec partagé par une majorité (54%) de l'électorat de la France insoumise.

Plombé par les polémiques et sa personnalité

L'autre raison de la chute de popularité de Jean-Luc Mélenchon est la multiplication des polémiques dans son entourage. Alexis Corbière, Danielle Simonnet et Raquel Garrido ont été épinglés pour leur occupation de logements HLM, alors que les revenus sont confortables. Près de 58% des Français ont trouvé ces polémiques choquantes.

Enfin, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est pointé du doigt par les personnes sondées. Environ 69% des Français le jugent agressif, 68% estiment qu'il "joue trop perso" et 56% considèrent qu'il n'est pas compétent. Son image se dégrade même parmi les ouvriers, les jeunes et les Français aux revenus les plus modestes.

Malgré tout, le sondage Odoxa-Dentsu Consulting indique que pour 37% des Français, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur opposant à Emmanuel Macron et à son gouvernement, devant Marine Le Pen (29%), Laurent Wauquiez (24%) et Benoît Hamon (8%).

*Enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet les 22 et 23 novembre 2017. Échantillon de 1009 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquels : 245 sympathisants de gauche (135 gauche hors PS et 92 du PS), 132 sympathisants En Marche, 138 sympathisants de droite hors FN et 152 du FN.