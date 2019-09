Louis Aliot annonce sa séparation avec Marine Le Pen

Les deux pontes du Rassemblement national étaient en union libre depuis 2009.

"Cela arrive à un mariage sur deux". Après dix ans passé en couple avec Marine Le Pen, le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot annonce leur séparation dans L'Opinion, mercredi 11 septembre.

Louis Aliot assure qu'il y a encore "beaucoup d’affectif" entre lui et la présidente du Rassemblement national et qu'il restent politiquement "sur la même ligne". "J’ai toujours été en soutien. Je suis et je resterai toujours mariniste", affirme le député de la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales. D'après le quotidien, cette séparation était "un secret de polichinelle au sein du Rassemblement national", lui ayant passé l'été dans le Midi, tandis que Marine Le Pen séjournait en Bretagne et à Mont-de-Marsan.

Sans cacher leur relation, les deux pontes du parti ont toujours été discrets sur leur vie privée, distinguant leur vie amoureuse de leur carrière. L'Opinion rappelle que leurs fiefs électoraux respectifs étaient situés à 1000 kilomètres l'un de l'autre, Marine Le Pen étant élu à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et Louis Aliot à Perpignan (Pyrénées-Orientales).