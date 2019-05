Élections européennes : les raisons du vote pour le Rassemblement national

Comme en 2014, le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes. Si le résultat, stricto sensu, est en baisse (23,3% contre 24,8%) , son nombre d'électeurs est lui en hausse. Et de manière considérable. Jordan Bardella, tête de liste, et Marine Le Pen, ont conquis 500 000 nouveaux électeurs par rapport au dernier scrutin européen.

Pour contrer Emmanuel Macron

Et ce, notamment dans des territoires ruraux. Comme en Charente où une électrice a déposé son bulletin en faveur du RN "pour que la France redevienne la France et qu'on puisse sortir un petit peu du mal être qu'on ressent." Un vote d'adhésion d'une part, mais aussi de rejet du chef de l'État. "C'est un parti qui pouvait contrer Emmanuel Macron", explique un habitant de Seine-et-Marne. Avec une augmentation de la participation, le RN a fédéré pour diverses raisons. " Ce qu'a réussi à faire le RN, ça a été de remettre dans le jeu des personnes qui se seraient probablement abstenues, par exemple les électeurs les plus populaires", éclaire Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos.

Le JT

Les autres sujets du JT