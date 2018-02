L'EM Lyon ne mènera pas d'enquête interne après l'enregistrement de Laurent Wauquiez à son insu

L'école ne va "certainement pas" mener une enquête pour savoir lequel de ses élèves a enregistré les propos du leader des Républicains à son insu, précise le président de l'EM Lyon. Le parti du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé un "montage vicié illégal", prévenant qu'il ne se laisserait "pas faire".

Il n'y aura pas d'enquête interne pour trouver le ou les élèves à l'origine de l'enregistrement de Laurent Wauquiez à son insu, réalisé à l'EM Lyon Business School. "On va réitérer en interne que l'engagement de confidentialité fait partie de la boîte à outils du manager", a expliqué le président du conseil d'administration de l'établissement, Bruno Bonnell, par ailleurs député LREM. Au passage, il "regrette profondément qu'un engagement de faire un cours apolitique et inspirant soit devenu une tribune politique et désespérante" devant 35 élèves.

Laurent Wauquiez s'en était pris vertement à ses rivaux et adversaires, dans des extraits sonores diffusés vendredi par l'émission "Quotidien", sur TMC. "Ce montage vicié est illégal. Nous ne nous laisserons pas faire", avait ensuite dénoncé la porte-parole des Républicains (LR) Laurence Sailliet, en affirmant que des élèves avaient été contactés en amont de l'émission par le journaliste. De leur côté, des étudiants ayant assisté au cours ont publié une tribune sur les réseaux sociaux, défendant "un discours franc, des échanges parfois abrupts mais toujours respectueux".

[L'enregistrement de TMC] compile des phrases choc, uniquement destinées à alimenter un buzz qui ne reflète en aucun cas le corps principal du cours qui concernait des sujets aussi vastes que l’histoire des médias, la formation de l’état-nation à travers les siècles ou le fonctionnement d’un conseil régional. De plus, ces phrases s’inscrivent dans les réponses aux questions que nous lui posions, sur un ton au moins équivalent.Etudiants de l'EM Lyondans une tribune

>> Laurent Wauquiez a-t-il fait exprès de tenir des propos polémiques face aux étudiants de l'EM Lyon ?

Le directeur général de l'EM Lyon, Bernard Belletante, a lui aussi réagi dans une lettre, consultée par franceinfo. Il condamne avec sévérité la fuite de l'enregistrement, craignant que les futurs invités soient échaudés par l'affaire. "Si nos intervenants extérieurs ne sont plus sûrs de la confidentialité de leur propos, écrit-il, ils pourront ne plus venir, ce qui se fera au détriment de la diversité des personnalités qui viennent sur le campus."

Enregistrer une personnalité sans l’en informer n’est pas une valeur early maker [des femmes et des hommes reliés au monde, acteurs de la transformation]. Je note que cette absence d’éthique est par ailleurs un comportement illégal, contraire à notre règlement intérieur s’il s’agit d’un participant.Bernard Belletante, directeur général de l'EM Lyondans une lettre

Bernard Belletante précise que l'école a déjà reçu "plus de 500 intervenants venant du monde de l’entreprise, des arts, du sport, de la religion et bien sûr de la politique". Dans sa lettre, il remercie ces personnalités et met en garde contre l'emballement médiatique né de la diffusion de l'enregistrement. "Apprenons également à gérer l’extrême sensibilité médiatique actuelle, les risques de manipulation et les phénomènes de foule."