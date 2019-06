Appels à la démission, scission, primaire... Quatre signes que la tension monte au sein des Républicains

Alors que Laurent Wauquiez est contesté en tant que président du parti, des députés envisagent de créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale.

Dans un parti toujours sonné par les 8,48% des voix récoltées aux élections européennes du 26 mai, la guerre n'est pas déclarée, mais la tension monte : selon les informations de franceinfo, vendredi 31 mai, une vingtaine de députés Les Républicains envisagent de créer leur propre groupe à l'Assemblée nationale. Le dernier rebondissement d'une semaine où la défiance envers le patron du parti Laurent Wauquiez s'est fait sentir, sous des formes variées. "La réforme doit être totale", avait-il déclaré après les résultats, mais se fera-t-elle sans lui ? Franceinfo revient sur quatre épisodes qui témoignent de cette tension grandissante.

Des appels à la démission de Laurent Wauquiez

Dès le lendemain des résultats des européennes, plusieurs figures des Républicains se sont succédées devant les micros pour demander directement ou indirectement la tête de Laurent Wauquiez, jugé responsable de cet échec. "Si j'étais à sa place, et vu la situation, sans doute que je démissionnerais", a assuré sur RTL Valérie Pécresse, souvent présentée comme une possible alternative à la tête du parti de droite. Sur France 2, elle a rappelé que Nicolas Sarkozy avait "pris très courageusement et avec beaucoup de panache la décision de démissionner" après un résultat pourtant meilleur (13%) aux européennes de 1999.

"J’espère qu’à sa place j’aurais démissionné", a également déclaré Bruno Retailleau. Plus tempéré, Gérard Larcher n'a "appelé à la démission de personne", mais le président du Sénat a relevé que Laurent Wauquiez faisait face à un "sacré défi" qui demande de se "remettre très profondément en question". Il a par ailleurs lancé l'idée d'un "travail de reconstruction collective" auquel il a convié le président du parti, mais aussi plusieurs des figures citées comme des successeurs potentiels, dont Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Et chez les militants LR aussi, l'hypothèse d'un départ de leur leader séduit.

L'idée d'une primaire pour 2022 relancée

Même chez ceux qui ne veulent pas renverser le président du parti, le résultat des européennes semble précipiter la réflexion sur le futur. "Il faut que les présidentiables se voient et se mettent d'accord sur la façon de choisir notre candidat à la présidentielle", assure Daniel Fasquelle, trésorier du parti, au Journal du dimanche. Le député de Pas-de-Calais plaide, en l'occurrence, pour des primaires internes au parti. Sinon, "chacun a tendance à faire son propre mouvement — Force républicaine, Libres !, la Manufacture… On va continuer à s’éparpiller et le danger est que Les Républicains finissent par se résumer à un mouvement de soutien à la candidature de Wauquiez".

La tentation de la droite pro-Macron

Mardi, deux jours après la débâcle, les responsables d'Agir ont appelé les élus locaux de LR à les rejoindre, dans un document révélé par Le Monde. Cette formation est composée d'anciens des Républicains, qui ont fait alliance avec La République en marche : son président, Franck Riester, est désormais ministre de la Culture. Dans son texte, Agir se revendique de "l'héritage des pères fondateurs de l'UMP" et tente de séduire les mécontents de la ligne impulsée par Laurent Wauquiez : "Nous affirmons que le centre-droit et la droite pro-européenne, libérale, humaniste et écologiste n'ont pas disparu." Vendredi, ces anciens des Républicains ont fait leur première prise : le maire de Quimper Ludovic Jolivet, qui a annoncé son ralliement à Agir, et déploré que son ancien parti se soit placé "ostensiblement dans le sillage des populistes".

Le risque d'une scission à l'Assemblée

Selon les informations de franceinfo, une vingtaine de députés Les Républicains pourraient porter un nouveau coup au parti en quittant son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, pour créer leur propre groupe. Une scission qui pourrait intervenir dès la semaine du 3 juin. Reconnaissant être des "seconds couteaux", ils refusent de se ranger derrière d'autres figures du parti qui pourraient incarner une alternative à Laurent Wauquiez.

"Il faut que nos idées, qui sont les idées de droite, qui correspondent à une certaine frange de la population, qui correspondent aussi à une histoire politique, continuent d'exister et continuent de faire rempart au Rassemblement national", explique Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe, à franceinfo samedi. Ce qui justifie, à ses yeux, de créer un nouveau groupe distinct à la fois de LREM, de Agir et des Républicains.