Présidentielle 2022 : le député EELV David Cormand doute d’une candidature commune pour la gauche

Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont manifesté pour la même cause dimanche 11 octobre : s’opposer à la construction de 16 retenues d’irrigation dans le bassin de la Sèvre niortaise. Une unité le temps d’un jour, mais qui n’a rien d’un début d’union viable aux yeux du député européen EELV David Cormand qui évoque un "running gag" au moment de parler d’un possible candidat qui rassemble plusieurs mouvements de gauche en 2022. "Bien sûr, c’est mieux d’être rassemblé pour essayer de gagner, mais moi je crois que ce qui rassemble, ce n’est pas de trouver une espèce de plus petit dénominateur commun. C’est au contraire une très grande clarté dans le projet alternatif qu’on souhaite proposer."

Le plan de relance suscite les critiques

Interrogé sur un autre sujet d’actualité, le plan de relance imaginé par le gouvernement, David Cormand estime qu’il ne se concentre pas assez sur les enjeux environnementaux. "Sur ces milliards, on demande à ce qu’il y ait 40, 50% qui soient réservés aux questions écologiques. Finalement, ça ne va être que 30%. Mais surtout, il ne faut pas que le reste soit pour des projets destructeurs", redoute-t-il.

