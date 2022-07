On vous résume la polémique autour du député Eric Coquerel, mis en cause par Rokhaya Diallo pour "son comportement avec les femmes"

La nomination d'Eric Coquerel à la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale continue de faire des vagues. La journaliste Rokhaya Diallo s'est étonnée de ce choix, évoquant, jeudi 30 juin au micro de RTL, des suspicions de comportement inapproprié "avec les femmes" de la part du député de La France insoumise investi par la Nupes. Franceinfo retrace les étapes de cette polémique qui a forcé les instances de La France insoumise à réagir.

1 Rokhaya Diallo relaie des témoignages de "sources internes"

Le point de départ de cette affaire est l'intervention de la journaliste Rokhaya Diallo, invitée jeudi soir sur RTL. Alors qu'elle réagissait à la nomination d'Eric Coquerel à la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, cette dernière a fait part de son "étonnement" et a évoqué la question "assez sensible" de témoignages concernant "la personnalité" du député de la France insoumise (LFI). "J'ai plusieurs sources au sein de LFI, j'ai entendu plusieurs fois des femmes qui m'ont parlé du comportement qu'il aurait avec les femmes", a déclaré la journaliste, sans préciser ce que recouvrait ce terme.

Eric Coquerel élu président de la #CommissionDesFinances @RokhayaDiallo sur #RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de LFI. J'ai entendu parler des comportements qu'il aurait avec les femmes. Donc je suis étonnée de ce choix." pic.twitter.com/ROK2QArITd — RTL France (@RTLFrance) June 30, 2022

"J'ai conscience que ce sont des accusations", a-t-elle reconnu, après avoir cité un article du magazine Causette, publié en décembre 2018 et intitulé "La France insoumise les préfère soumises ?" Cette enquête évoquait, sans le nommer, "un responsable, aujourd'hui député LFI" accusé de "dérapages connus et courants" par plusieurs jeunes militantes de l'époque. Interrogée sur l'absence de plainte contre Eric Coquerel, Rokhaya Diallo a fait valoir que Taha Bouhafs, journaliste et ex-candidat de la Nupes aux législatives dans le Rhône, avait mis fin à sa campagne à cause, notamment, d'un signalement envoyé à la cellule contre les violences sexistes et sexuelles de LFI, comme l'a rapporté Mediapart. Cet organe est chargé de recevoir les alertes concernant des membres du mouvement, d'éventuellement enquêter et de transmettre ensuite les informations circonstanciées aux instances dirigeantes de LFI.

2 Le comité contre les violences sexuelles de LFI n'a reçu "aucun signalement"

Cette instance du parti est montée au créneau dès jeudi soir. "Depuis plusieurs semaines, le député Eric Coquerel est l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux portant une suspicion sur son comportement envers les femmes. Attaques qui se sont amplifiées ce jour suite à son élection comme président de la commission des finances", écrit le comité. La cellule, qui assure être indépendante de la direction politique de LFI, atteste n'avoir "jamais reçu aucun signalement" concernant Eric Coquerel, "pour quel que fait que ce soit".

Alors que Rokhaya Diallo assure simplement vouloir "que la lumière soit faite" sur ces rumeurs, le comité se dit "à disposition pour écouter les femmes et recevoir leurs témoignages" mais déplore "la mise en circulation de rumeurs ne s'appuyant sur aucun élément concret".

3 Des cadres de la Nupes mettent en garde contre "des accusations sans aucune preuve"

Invité de BFMTV jeudi soir, Manuel Bompard, député LFI (Nupes) des Bouches-du-Rhône, a déclaré que "jeter des accusations sans aucune preuve" était "très grave", dans un contexte qui l'est tout autant. "Les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet suffisamment sérieux pour que ça ne soit pas sur l'angle des rumeurs, des choses qui circulent sur les réseaux sociaux (…) Si Rokhaya Diallo a des information, qu'elle oriente les personnes vers les instances mises en place au sein de notre mouvement. Elles seront traitées", a-t-il lancé.

Le député a par ailleurs questionné la mention de l'article de Causette lors de l'intervention de la journaliste : "Je ne sais pas de quels éléments elle dispose pour faire le lien avec ce député [Eric Coquerel]. Je trouve cela assez curieux qu'on se permette de lancer ce type d'accusation au moment où Eric Coquerel a été nommé président de la commission des finances de l'Assemblée nationale", a-t-il réagi.

De son côté, la députée EELV (Nupes) Sandrine Rousseau a déclaré vendredi matin à l'antenne de BFMTV qu'elle ne disposait pas de "témoignage direct" concernant de tels faits, "dont on ne sait pas du tout l'ampleur, ni sur quoi est fondée cette rumeur", a-t-elle souligné. "Et ce n'est pas faute d'avoir cherché, j'ai vraiment essayé (...) de trouver, car moi aussi, on m'a rapporté cette rumeur", a ajouté l'élue écologiste, qui évoque une enquête personnelle effectuée sur les dernières semaines.

Pour Sandrine Rousseau, la diffusion d'accusations sans preuve risque surtout de "nuire au combat des femmes". "J'envoie un message à toutes les victimes, s'il y en a : j'écouterai avec beaucoup de respect leur parole, a assuré la députée de la 9e circonscription de Paris. Mais pour l'instant, je n'ai aucun témoignage."