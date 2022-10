Budget de la Sécu : "Ne pas déposer une motion de censure après un troisième 49.3" aurait été "une erreur", affirme la députée LFI Clémence Guetté

"On est des groupes politiques différents et face à une situation donnée on réagit différemment", a déclaré vendredi 28 octobre sur franceinfo Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe LFI-Nupes à l’Assemblée nationale. Elle réagit au fait que la dernière motion de censure déposée jeudi par les Insoumis n'a pas été signée par les autres partis de la coalition de gauche. "On pense que ne pas déposer de motion de censure après un troisième 49.3 dans la semaine, ce serait une erreur", ajoute l'élue qui ne veut pas "banaliser le fait que le gouvernement arrive et dise 'les textes vont passer tels quels’."

Pour Clémence Guetté, il ne faut pas "laisser passer" les 49.3 du gouvernement : "Un 49.3, ça veut dire que le débat est fini. Stop. Circulez, il n'y a rien à voir. On fera passer notre texte comme on l'entend. Ils ne retiennent pas nos amendements. Ils nous empêchent de débattre", dénonce-t-elle. L'Insoumise explique donc que son parti a bien l'intention de déposer une motion de censure à chaque utilisation de l'article 49.3 : "C'est très vraisemblable. On en discutera au sein de notre groupe et dans l'intergroupe de la Nupes mais oui, il est vraisemblable qu'à chaque fois, on s'y oppose fermement."

"On a été élus pour s'opposer à la politique de Macron donc on ne va pas commencer à se taire." Clémence Guetté, députée LFI sur franceinfo

Quand La France insoumise dépose une motion de censure, "on est sérieux", lance-t-elle : "C'est pour faire chuter ce gouvernement, c'est parce qu'on est prêts à gouverner et qu'on veut prendre leur place et qu'on veut repartir en campagne et qu'il y ait de nouvelles élections législatives donc on mène la logique jusqu'au bout". Concernant le fait que les Insoumis sont seuls cette fois à signer la nouvelle motion de censure déposée jeudi, elle affirme qu'une partie de leurs alliés de la Nupes - à défaut de la signer - "ont déjà déclaré qu'ils allaient la voter".

Pas d'alliance avec le RN

Quant à une possible alliance entre les Insoumis et les députés RN, Clémence Guetté se défend : "Ce n'est pas nous qui décidons ce que va voter le RN sur les motions", en référence au fait que le Rassemblement national a voté la précédente motion de censure de LFI. Un acte qui a fait réagir notamment au sein de la majorité. Gérald Darmanin, par exemple, a déclaré sur France Inter que La France insoumise était "prête à tout". Ce à quoi la députée LFI répond ce vendredi sur franceinfo : "Monsieur Darmanin a la mémoire courte puisqu'il a voté trois motions de censure avec les députés du FN à l'époque." Et la vice-présidente d'ajouter : "Pour s'opposer à tous les amendements qu'on a déposés pendant l'examen du projet de loi pouvoir d'achat cet été - je pense par exemple à l'augmentation du Smic - les macronistes étaient très contents que les députés du RN votent avec eux pour rejeter cet amendement-là."

Enfin, sur une possible motion de censure déposée par Les Républicains, la députée estime que son groupe pourrait la voter : "Ça dépendra de ce que contient le texte, s'il est raisonnable, nous pourrons la voter."