Abstention de Jean Lassalle : la Commission nationale du contrôle de la campagne a saisi le Conseil constitutionnel

L'attitude de Jean Lassalle dans son bureau de vote, en mettant en scène son abstention, pourrait avoir été en infraction avec le code électoral, qui interdit toutes discussions et toutes délibérations des électeurs à l'intérieur des bureaux de vote.

La Commission nationale du contrôle de la campagne a saisi le Conseil constitutionnel après que Jean Lassalle a mis en scène son abstention au second tour de l'élection présidentielle dimanche, a appris franceinfo de source proche ce lundi, confirmant une information de RTL.

Une vidéo diffusée sur le compte Twitter du candidat déchu à la présidentielle le montre dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), village de 136 habitants dont il a été maire de 1977 à 2017.

On y voit Jean Lassalle prendre les bulletins Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se procurer une enveloppe, aller dans l'isoloir, puis en ressortir. Alors qu'il s'apprête à mettre l'enveloppe dans l'urne, il décide finalement de ne pas l'y mettre. Il explique : "Pour la première fois de ma vie d'homme, ici dans cette mairie, je vais poser l'un des actes les plus importants de ma vie, je refuse de participer à ce vote, je m'abstiens." Il a ensuite rendu son enveloppe à un assesseur avant de partir.

Le code électoral interdit les discussions dans le bureau de vote

Le code électoral interdit en effet toutes discussions et toutes délibérations des électeurs à l'intérieur des bureaux de vote. Le président du bureau de vote est censé faire figurer au procès-verbal "toute réclamation des électeurs ou des délégués des candidats ou des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire".

Selon les informations de franceinfo, le Conseil constitutionnel rendra son avis sur cet acte mercredi, au moment où il rendra son avis général sur l'élection présidentielle qui vient de s'achever par la victoire d'Emmanuel Macron.