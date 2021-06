Peut-on toujours être cas contact lorsqu’on est vacciné contre le Covid-19 ?

Le Premier ministre Jean Castex a été déclaré "cas contact" après que sa femme a été testée positive au Covid-19 mercredi 9 juin. Vous nous avez alors posé cette question via #OnVousRépond : "Jean Castex n’est-il pas vacciné ? Est-on considéré comme cas contact lorsque l’on est vacciné ?"

Oui, on peut être cas contact même si on est vacciné

Tout d’abord, Jean Castex est partiellement vacciné. Il a reçu sa première dose d’AstraZeneca le 19 mars 2021, devant les caméras. Mais il n’a pas encore reçu sa seconde dose. Cependant, conformément aux règles sanitaires en vigueur en France, on peut toujours être considéré comme contact, même si on est totalement vacciné.

Sur le site du ministère de la Santé, il est indiqué que "même vacciné·e, en cas de contact à risque avec une personne positive à la Covid, vous êtes considéré·e comme étant "cas contact" : il faut vous faire tester et vous isoler immédiatement". Vacciné ou non, l’isolement est donc toujours obligatoire. Le Premier ministre devra donc bien s’isoler sept jours et se faire tester à l'issue de son isolement.

Un isolement qui devrait d’ailleurs durer au total 17 jours, puisque c’est la règle lorsqu’on est cas contact d’un membre de son foyer. "Si je suis contact d’une personne malade dans le même foyer familial, je reste isolé 7 jours de plus, après les 10 jours d’isolement du malade et je refais un test à J17."

Cependant, Matignon a précisé à franceinfo que, "le Premier ministre et son épouse sont confinés séparément à Matignon, dans des bâtiments distincts". Il ne restera donc que sept jours en isolement.

Il y a toujours un risque de contagion

Si l’on peut toujours être cas contact, c’est notamment parce que les vaccins ne protègent pas à 100% de la contagion au Covid-19. Le ministère de la Santé explique ainsi que "la vaccination prémunit contre les formes graves et symptomatiques de la maladie, mais elle n’empêche ni de la contracter ni de la transmettre. Vous pouvez être malade, sans le savoir".

Il y a donc toujours un risque d’être contaminé. Mais, même si le vaccin n'empêche pas complètement d’attraper le virus, plusieurs études s’accordent à dire qu’il réduit significativement les risques de contagion et de transmission. Une étude publiée par l’agence de santé britannique en avril 2021 affirme notamment que les personnes vaccinées avec une dose, ayant contracté le Covid-19 sont 38% à 49% moins susceptibles de le transmettre.