VIDEO. "Je n'accepterai jamais un truc pareil, ça n'est pas mon métier !" : quand Eric Dupond-Moretti refusait de s'imaginer ministre de la Justice

"Personne n'aurait l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable, de me proposer cela" estimait-il en avril 2018, visiblement convaincu que sa carrière ne l'amènerait jamais au gouvernement.

Néophyte en politique, Eric Dupond-Moretti apprendra sans doute rapidement à ne jamais dire "jamais". Dans une vidéo datée d'un peu plus de deux ans, republiée mardi 7 juillet sur les réseaux sociaux à la faveur de la nomination surprise du ténor du barreau au poste de garde des Sceaux, on entend l'avocat refuser catégoriquement d'envisager une entrée au gouvernement.

"Si on vous proposait le poste de ministre de la Justice, vous accepteriez ?", l'interrogeait ainsi la journaliste Audrey Crespo-Mara au célèbre avocat, dimanche 15 avril 2018 sur la chaîne LCI. "Non ! D'abord, personne ne me le proposera. Et ce serait un bordel, mais alors !", s'exclamait en retour Eric Dupond-Moretti.

Franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil (...). C'est pas mon métier. Il faut en avaler, des couleuvres, pour faire de la politique !Eric Dupond-Morettisur LCI, en avril 2018

"Personne n'aurait l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable, de me proposer cela" surenchérissait-il même, visiblement convaincu que sa carrière ne l'amènerait jamais au gouvernement.

Roselyne Bachelot avait également fait une croix sur un retour en politique

Autre surprise du gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot avait également promis que le monde politique était derrière elle après son départ du ministère de la Solidarités et de la Cohésion sociale en mai 2012. "Comme disait un de mes amis: 'tu aimes trop la culture pour en être la ministre'", racontait-elle même à Serge Moati en 2014, comme le rappelle cette vidéo du HuffPost.

Mais la nouvelle locataire de la rue de Valois avait quelque peu infléchi son discours par la suite. Dans une vidéo datée d'octobre 2018 et publiée sur Twitter par Cécile Duflot, Roselyne Bachelot confessait qu'un seul "poste la ferait renoncer à son engagement" de ne pas revenir en politique : celui de ministre de la Culture.