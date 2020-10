VIDEO. Covid- 19 : raisons de santé, voyages, travail de nuit... Voici la liste des exceptions au couvre-feu

"Ces règles doivent bien entendu s'appliquer avec bon sens", a expliqué Jean Castex. Le Premier ministre a précisé, jeudi 15 octobre, l'application concrète du couvre-feu de 21 heures à 6 heures, décrété pour l'Ile-de-France et huit métropoles pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le chef du gouvernement a détaillé plusieurs exceptions à ce couvre-feu, notamment pour des raisons professionnelles ou de santé. Ces déplacements autorisés devront toutefois être justifiés par une attestation. Elle sera bientôt disponible sur le site du gouvernement. Un numéro vert (0 800 130 00) a également été mis en place.

Pour des raisons de santé

Des déplacements lors du couvre-feu "pour des raisons de santé" resteront autorisés, a précisé Jean Castex lors de sa conférence de presse. En Ile-de-France et dans les huit métropoles concernées, il sera donc possible de sortir de chez soi entre 21 heures et 6 heures, "pour aller à l'hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde", a détaillé le chef du gouvernement.

Pour le travail

Les déplacements seront également autorisés pour des "raisons professionnelles", "si vous travaillez de nuit ou que vos horaires de travail ne vous permettent pas d'être chez vous à 21 heures", a expliqué Jean Castex.

Une attestation, numérique ou sur papier, ainsi que le justificatif de son employeur seront nécessaires pour justifier ce déplacement, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le justificatif de l'employeur peut être une carte professionnelle, "si l'on est infirmière libérale ou journaliste", a-t-il développé.

Pour aider "un proche en situation de dépendance"

Enfin, il sera également possible de se déplacer entre 21 heures et 6 heures pour se "rendre auprès d'un proche en situation de dépendance", a poursuivi le Premier ministre, Jean Castex.

Si vous devez prendre le train ou l'avion

Le chef du gouvernement a également annoncé que des déplacements seraient autorisés dans les zones concernées entre 21 heures et 6 heures, "si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21 heures". "Il faudra le cas échéant montrer votre billet si vous être contrôlé (...) Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation", assure Jean Castex", a-t-il souligné.

Sur les accompagnants, le Premier ministre est un adepte "du bon sens". "Évidemment, on imagine bien que quelqu'un aurait du mal à se déplacer ou qu'il ne disposerait pas de transports en commun, sûrement qu'il faudrait, vous avez raison, faire entrer l'accompagnant dans les dérogations envisagées", a-t-il précisé par la suite.

Pour sortir son animal de compagnie

Comme lors du confinement, les habitants de l'Ile-de-France et des huit métropoles où s'appliqueront, dès la nuit de vendredi à samedi, le couvre-feu, pourront sortir leurs animaux de compagnie près de chez eux entre 21 heures et six heures, a ajouté le chef du gouvernement.

Pour contrôler le bon respect du couvre-feu, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque nuit entre 21 heures et 6 heures, "en plus de tous les agents de police et de gendarmerie qui travaillent à la sécurité des Français", avec les polices municipales, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Toute personne ne respectant pas les règles du couvre-feu s'expose à une amende de 135 euros, a-t-il précisé. En cas de réitération, "au bout de trois fois", ces personnes s'exposent à six mois d'emprisonnement et à 3 750 euros d'amende.