Jean Castex annonce un plan d'investissement pour décarboner l'industrie

De plus en plus d'entreprises industrielles tentent de réduire l'empreinte carbone induite par leur activité, comme les emblématiques usines d'ArcelorMittal, à Dunkerque (Nord).

En visite à Dunkerque (Nord) sur un site d'ArcelorMittal, vendredi 4 février, Jean Castex a annoncé un plan d'investissement pour les cinq prochaines années, de l'ordre de 5,6 milliards d'euros, "pour décarboner notre industrie". Dans le détail, 5 milliards d'euros seront alloués à des innovations sur les sites industriels. Les 600 millions d'euros restants viseront à chercher de nouvelles technologies moins polluantes.

Trois filières prioritaires

La chimie, la métallurgie et la production de matériaux sont les trois filières principalement concernées par ce plan. Et pour cause, elles représentent 72% des émissions de gaz à effet de serre. ArcelorMittal, pour sa part, entend en profiter pour abandonner le charbon et adopter l'hydrogène. Du côté des employés de ces fillières, ces décisions donnent envie de "continuer à s'investir dans son métier et d'avancer" pour la décarbonation.