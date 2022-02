ArcelorMittal produira de l'acier vert en France : une "très bonne nouvelle", estime Edouard Martin, ancien syndicaliste à Florange

Edouard Martin, ancien syndicaliste d'ArcelorMittal à Florange (Moselle) et ancien eurodéputé a salué vendredi 4 février sur franceinfo la "très bonne nouvelle" alors que le groupe ArcelorMittal vient d'annoncer le remplacement de ses hauts-fourneaux français pour verdir son acier. "Cela a été le combat de mes cinq ans passés au Parlement européen, où je prônais une industrie propre", a-t-il réagi. ArcelorMittal a annoncé un investissement d'1,7 milliard d'euros pour transformer ses usines françaises de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis", ironise-t-il alors que le groupe industriel avait refusé, selon lui, d’investir pour faire de Florange "un site expérimental pour démontrer qu'on pouvait faire de l'acier notamment grâce à l'hydrogène", explique-t-il.

franceinfo : ArcelorMittal qui va produire de l’acier "vert", c’est une bonne nouvelle ?

C’est une très bonne nouvelle. Cela a été le combat de mes cinq ans passés au Parlement européen, où je prônais qu’une industrie propre, en tout cas décarbonée, était possible, à condition d'y investir et d'y croire. Ce sont les premiers pas posés. J’espère que ce ne seront pas les derniers et d'ailleurs, c'était le sens du combat que nous menions en 2012 lorsqu'on nous disait que les hauts-fourneaux étaient obsolètes, qu'il fallait penser le process de production. Nous étions plutôt d'accord. Mais là où le bât blessait, c'est que ni le groupe ni l’État ne voulaient investir pour faire du site de Florange un site expérimental pour démontrer qu'on pouvait faire de l'acier, notamment grâce à l'hydrogène. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tant mieux.

Mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain de remplacer des hauts-fourneaux au charbon par des fours électriques ?

Vous avez raison. C'est pour ça que l'expérimentation sur Dunkerque, me semble-t-il, a d'ores et déjà commencé. Elle va se poursuivre. Il y a d'autres industriels au niveau européen. Les Allemands le font, les Suédois le font, les Autrichiens le font. C’est une technique qui progresse petit à petit. Et il va falloir effectivement reconvertir les outils industriels qui vont être obsolètes par de nouvelles installations. Ce qui engendre aussi de nouvelles formations du personnel parce que ce ne sont plus du tout les mêmes métiers.

On a du temps puisqu’on parle à horizon 2025-2030. On anticipe, c’est plutôt une bonne chose. L’industrie européenne est confrontée à une concurrence complètement déloyale parce qu'il est vrai que la pollution doit être payée par les industriels européens, c’est plutôt une bonne chose, mais toutes les importations sont complètement exonérées.

Vous militez pour ajuster la taxe des produits industriels qui entrent en Europe, notamment taxer plus les produits sidérurgiques chinois ?

Pas plus, mais la même chose que les industriels européens. L’industriel européen doit acheter sa tonne de CO2 à 80 euros. Les experts et les économistes prédisent que cette tonne de CO2 pourrait atteindre les 200 euros d'ici quelque temps. Ce sont des éléments de compétitivité qui nous impactent et qui n’impactent pas les importateurs. Cela va remettre d'aplomb et cela va être une concurrence loyale qui va profiter à la planète parce que ceux qui viennent importer leur acier, je pense, notamment aux Chinois les principaux producteurs, on va leur dire la chose suivante : "Il ne s'agit pas de vous interdire de vendre l'acier chez nous. Il s'agit de vous mettre en conformité avec une autre réglementation". Et donc, les Chinois vont eux aussi investir pour faire de l’acier vert et c'est la planète qui va y gagner.