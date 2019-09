Mort de Jacques Chirac : la famille de l'ancien président ne souhaite pas que Marine Le Pen participe à l'hommage solennel

En tant que députée du Pas-de-Calais, la présidente du Rassemblement national est en droit de se rendre à la cérémonie d'hommage, prévue lundi.

Marine Le Pen va-t-elle rendre hommage à Jacques Chirac ? La famille de l'ancien président ne souhaite pas que la patronne du Rassemblement national soit présente lors de la cérémonie qui sera tenue en son honneur, lundi 30 septembre, à l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est ce qu'indique une source proche du clan Chirac, interrogée par l'AFP sur les dernières déclarations de Marine Le Pen.

"Je suis la présidente du premier parti de France. Il est parfaitement naturel que je me rende aux obsèques de l'ancien président de la République qu'était Jacques Chirac, au-delà des divergences politiques qui ont été les nôtres", a affirmé la présidente du RN. "Il n'y a pas d'invitation officielle" mais "le respect de l'esprit républicain, c'est que dans la mort on n'est plus dans le conflit politique, dans la contestation politique, on est dans l'hommage", a-t-elle répété sur France 3.

La loi l'autorise à être présente

Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, s'est ému de cette présence. "Je pense que le président Jacques Chirac a été sans aucune espèce de doute possible un grand ennemi de la famille Le Pen et que c'est un bel héritage que nous devons continuer à mettre en place", a-t-il déclaré lors du "Grand rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos", avant d'ajouter : "Madame Le Pen est élue de la nation, personnellement je le regrette, je la combats, mais je n'ai pas d'opinion" sur sa venue.

Interrogée à son tour sur la déclaration de Gérald Darmanin, Marine Le Pen a rétorqué que le ministre "manqu[ait] là d'esprit républicain et peut-être de hauteur d'âme". Légalement, la présidente du Rassemblement national a de toute façon le droit de participer aux hommages. Un décret de 1989 relatif aux cérémonies publiques fixe la liste des corps et autorités pouvant être conviés. Les députés en font partie et Marine Le Pen est députée du Pas-de-Calais.