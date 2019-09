DIRECT. Hommage populaire à Jacques Chirac : un livret préparé par la famille va être remis aux Français venus se recueillir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CHIRAC

: Notre journaliste Robin Prudent se trouve en ce moment aux Invalides. Sur Twitter, il nous fait vivre l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac.

Un hommage populaire à Jacques Chirac se tiendra à 14 heures aux Invalides, à Paris. Les Français pourront écrire des messages sur des registres de condoléances et recevront un livret de citations de Jacques Chirac.



: Un livret de citations intitulé Jacques Chirac par ses mots sera remis aux Français présents aux Invalides. En voici un aperçu.









: Selon un journaliste de l'AFP sur place, les officiers de sécurité de Jacques Chirac quand il était à l'Elysée portent le cercueil.

: Livrets de condoléances partis de l'Elysée aux Invalides des ce matin, et déjà la queue depuis 10h30...Les portes sont closes.

: Dans une dizaine de minutes, nos confrères de franceinfo (radio) entameront une édition spéciale dédiée à l'hommage populaire à Jacques Chirac organisé aux Invalides, à Paris. En attendant, des Français font la queue pour saluer une dernière fois l'ancien président.

: "Emotion". Dans leurs communiqués laconiques, Valéry Giscard d'Estaing et Edouard Balladur, 90 ans, ont recouru au même substantif passe-partout pour réagir à la mort de Jacques Chirac. Mais quels souvenirs leur sont revenus en mémoire de ce vieil adversaire, à qui ils ont voulu barrer l'accès à l'Elysée ? Retour sur deux duels fratricides qui ont secoué la droite, à la fin du XXe siècle.





(MAXPPP)









: Ce dimanche, les journaux font la part belle à l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac. C'est la une du Journal du Dimanche et du Parisien / Aujourd'hui en France.









: Bonjour @anonyme. L'hommage prévu aujourd'hui aux Invalides est un hommage populaire, permettant aux Français de se recueillir, et non une cérémonie officielle. Les informations dont nous disposons sur le dispositif ne font ainsi pas mention d'un survol des Invalides aujourd'hui. En revanche, le compte Twitter de la Patrouille de France mentionne l'organisation aujourd'hui d'un meeting aérien au Bourget.



Nous venons nous aussi d'entendre (et de voir) passer des avions de la Patrouille de France. Voici une photo absolument sublime (on ne se moque pas !) prise par mon collègue Yann Thompson.





: Bonjour, les avions qui viennent de passer il y a quelques minutes c'est pour le début de l'hommage du président Chirac aux invalides ? Merci à vous bonne journée.

: Cet hommage populaire permettra à tous les Français qui le souhaitent de venir se recueillir sur le cercueil de Jacques Chirac. Or, un sondage Ifop publié ce matin par le JDD indique que "Chichi" se place en chouchou des Français. Il est considéré par les personnes interrogées comme le meilleur président de la Ve République (30%), à égalité avec Charles de Gaulle et devant François Mitterrand (17%).

: Bonjour @ppoullot. La chaîne franceinfo transmettra des images en direct des Invalides dans l'après-midi mais l'antenne ne sera pas uniquement réservée à l'hommage populaire. La radio franceinfo lancera quant à elle un dispositif spécial à partir de midi. Franceinfo.fr évoquera bien sûr cet après-midi dédié au recueillement, notamment grâce à notre journaliste Robin Prudent, sur place à partir de 13 heures.

: Bonjour, est-ce que France Television va retransmettre la cérémonie d'hommage aux invalides prévue cet après-midi ?

: Jacques Chirac était connu pour ses formules chocs, capable du bon mot mais aussi de la polémique. "Le bruit et l'odeur", "une histoire abracadabrantesque" : voici quinze phrases de Jacques Chirac qui resteront dans les mémoires.





L'hommage populaire à Jacques Chirac se tiendra cet après-midi, à 14 heures, aux Invalides. Le public pourra écrire dans les registres de condoléances et se recueillir devant le cercueil du président installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides.





