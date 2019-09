EN IMAGES. Du "bruit et l'odeur" à "abracadabrantesque" : les quinze phrases de Jacques Chirac qui resteront dans les mémoires

L'ancien président de la République, mort le 26 septembre 2019, avait indéniablement le sens de la formule.

Jacques Chirac aimait les bons mots. En interview à la télévision ou en campagne sur le terrain, l'ancien président de la République, mort jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans, avait indéniablement le sens de la formule. Certaines de ses petites phrases sont restées dans les mémoires : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs", avait ainsi lancé Jacques Chirac, le 2 septembre 2002, à Johannesburg (Afrique du Sud). Un premier pas vers une prise de conscience écologique que l'on retrouve plus de quinze ans après sur les pancartes des manifestations pour le climat.

En 2003, lors des débats sur la guerre en Irak, il lance au Premier ministre italien Silvio Berlusconi : "On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé." D'autres citations cultes sont parfois plus triviales, comme ces mots peu amènes à l'adresse de Margaret Thatcher lâché alors que les micros étaient restés ouverts lors d'un sommet européen de 1988 : "Qu'est-ce qu'elle veut de plus cette ménagère ? Mes couilles sur un plateau ?" Florilège.