Manifestations, perturbations dans les transports et les écoles… A quoi va ressembler la journée de grève de mardi ?

Cette journée de mobilisation est organisée par la CGT, qui boycotte le grand débat national.

Elle dénonce l'"urgence sociale". La CGT a lancé une journée de mobilisation, mardi 5 février. Pour le syndicat, le grand débat national ne va rien résoudre à la crise qui secoue la France. "Toutes les questions sont pipées et portent en germe la volonté de poursuivre une politique libérale", a jugé Catherine Perret, l'une des dirigeantes de la CGT. Alors la centrale syndicale boycotte l'initiative du gouvernement et choisit de réclamer "sur le bitume", entre autres, la hausse des salaires et la justice fiscale.

Cette journée de grève divise : la CFDT et Force ouvrière ne défileront pas. Toutefois, la CGT a obtenu le soutien de Solidaires, du NPA, du PCF et de La France insoumise. De son côté, Eric Drouet, l'une des figures du mouvement des "gilets jaunes", a appelé à une "grève générale" mardi, sans citer l'appel de la CGT. Franceinfo détaille les perturbations prévues lors de cette journée d'actions.

Des cortèges un peu partout en France

La CGT liste sur son site les différents cortèges prévus dans le pays. De Lille à Toulouse en passant par Brest, Nantes, Paris, Orléans, Clermont-Ferrand ou encore Mulhouse, toutes les régions sont concernées.

Quelques trains supprimés

Des préavis de grève ont été déposés, notamment à la SNCF, du lundi 4 février à 20 heures jusqu'à mercredi matin.

Quelques trains supprimés côté SNCF. Le détail des perturbations est disponible sur cette page. Lundi, à la mi-journée, la compagnie ne prévoit que quelques trains supprimés : les Intercités 4752 et 4669 entre Marseille et Bordeaux, les Intercités 15943 et 15942 entre Clermont-Ferrand et Béziers, les Intercités 3675 et 3604 entre Paris et Toulouse, les Intercités 3754 et 3755 entre Paris et Rodez.

De façon générale, pour savoir si un train est maintenu ou non, la SNCF invite à consulter cette page et à y renseigner le numéro du train. "Si votre train est concerné par la grève, votre billet est valable sur tous les trains de la journée (sans garantie d'une place assise)", précise la compagnie ferroviaire.

Retards probables pour les Thalys. Le réseau annonce à ses voyageurs que "des retards seront fort probables".

Aucune perturbation prévue pour l'Eurostar. C'est ce qu'a indiqué le réseau à franceinfo, lundi à la mi-journée, rappelant que si la situation était amenée à changer, ses comptes Twitter et son site seraient mis à jour.

Des transports publics perturbés

A Paris et en banlieue, la RATP annonce à franceinfo prévoir un "trafic normal sur l'ensemble du réseau" (métro, tramways et bus).

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes rapporte qu'à Clermont-Ferrand, "la journée de mobilisation sera suivie par des agents du réseau de transport en commun T2C", qui évoque des services "très perturbés". A Nice, "une forte perturbation sur le réseau de transports publics" est prévue, annonce la mairie sur Twitter.

En Seine-Maritime, les transports seront perturbés et 73% du trafic sera garanti dans l'agglomération rouennaise, selon Actu.fr.

Des administrations au ralenti

Un préavis de grève national a été déposé par la CGT Santé action sociale (document PDF), la Fédération CGT des services publics ou encore la CGT Culture.

A Paris, "l'accès des visiteurs pourrait être perturbé", a prévenu la tour Eiffel.

⚠️ En raison d’un mouvement de grève national mardi 5 février, l’accès des visiteurs pourrait être perturbé. #tourEiffel #Paris



▶️ Tenez-vous au courant sur notre fil Twitter ou sur notre site Internet avant de vous déplacer : https://t.co/5jhY55JRt1 pic.twitter.com/vk5TWuSlC3 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 4 février 2019

Toujours à Paris, la bibliothèque nationale de France évoque un risque de perturbation des services. A Toulouse, la mairie annonce que "le fonctionnement des bibliothèques risque d'être perturbé".

Des classes fermées et des cantines non assurées

Le SNUipp et la FSU appellent les personnels à se mobiliser. "Au cœur des revendications : une meilleure répartition des richesses, l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés et retraités et un accès facilité à des services publics renforcés", détaillent les organisations. De son côté, le syndicat SUD Education appelle "à construire un mouvement de grève massif" "contre les réformes Blanquer, contre les suppressions de postes, et plus largement pour les revendications de progrès social portées avec les gilets jaunes".

Selon les villes et les établissements, des classes peuvent être fermés, l'accueil du matin ou du soir peut être supprimé et la cantine non assurée. A Rennes, par exemple, la restauration du midi ne sera assurée que dans la moitié des écoles, selon ce document (PDF). A Bergerac (Dordogne), l'une des six écoles maternelles sera fermée (document PDF). A Colombes (Hauts-de-Seine), "de fortes perturbations sont à prévoir dans les écoles".