Nouveau gouvernement : Antoine Armand a commis "une erreur" après avoir exclu le RN de l'arc républicain, selon Michèle Tabarot, députée LR

Après avoir déclaré, mardi 24 septembre, que le RN "n'appartient pas" à l'arc républicain, le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, a été recadré par Michel Barnier.

Le nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, est au cœur de la colère de Matignon, après avoir déclaré mardi 24 septembre que le Rassemblement national (RN) "n'appartient pas" à l'arc républicain. "C'est important dans la situation actuelle de discuter avec tout le monde. Le Parlement va prendre une place beaucoup plus importante qu'avant. Les groupes sont à peu près équilibrés et on a besoin de dialoguer avec tout le monde. Donc, montrer dès le départ qu’on écarte des discussions certains parlementaires, c’est une erreur", a affirmé Michèle Tabarot, députée LR des Alpes-Maritimes.

"Une situation économique et politique très difficile"

Michel Barnier a recadré Antoine Armand. Il n'est pas question de prendre le risque que le RN vote une motion de censure. "Michel Barnier a eu raison d'essayer de regrouper notre gouvernement autour d'un projet. Il faut respecter les électeurs qui ont voté pour tous les candidats et dialoguer. On aura, je l'espère, avec les uns et les autres des dialogues constructifs. Parfois, ça ne sera pas le cas et dans ces cas-là il faudra que les Français en tirent les enseignements. La France connaît une situation économique et politique très difficile. Il faut rassembler toutes les forces de bonne volonté pour redresser notre pays", a lancé la vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée nationale.

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.