"Front républicain" : Marine Le Pen et le RN critiquent les déclarations d'Antoine Armand, nouveau ministre de l'Économie

Invité de France Inter mardi 24 septembre, le nouveau ministre de l'Économie Antoine Armand a considéré que le Rassemblement national ne faisait pas partie de l'arc républicain, à la différence de La France insoumise. À sa sortie de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen a fustigé cette déclaration. Et d'autres membres du parti lui ont emboîté le pas.

Antoine Armand : "Le gouvernement est sous surveillance du RN et du NFP : ce serait une trahison du front républicain, de la part de la gauche, de s'associer au RN [pour voter une motion de censure]" #le710inter pic.twitter.com/1XpIjrwwKp — France Inter (@franceinter) September 24, 2024

"Quand j'entends Monsieur Armand (mardi) matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national, alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas totalement compris", a-t-elle déclaré.

Michel Barnier a invité lundi les membres de son équipe à être "irréprochables et modestes" et d'avoir "du respect" pour "tous les partis politiques". "Je souhaiterais que la philosophie exprimée par le Premier ministre soit partagée par l'ensemble de ses ministres", a asséné Marine Le Pen.

"Une insulte aux électeurs RN"

Pour Antoine Armand, "le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'appartient pas" à l'arc républicain. Sur France Inter, il a toutefois reconnu que le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon en faisait partie, "même si certains Insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent".

Cette déclaration du nouveau ministre de l'Économie n'a pas manqué de faire réagir d'autres membres du RN. "Pour le ministre de l'Économie, Antoine Armand, fraîchement nommé, la démocratie serait à géométrie variable. Après seulement 3 jours, ce gouvernement fait déjà preuve de sectarisme et insulte 11 millions de Français !", est-il ainsi écrit sur le compte officiel du parti sur X (ex-Twitter). "Les 11 millions de Français qui ont voté pour le RN ne sont pas des sous-citoyens ! Le nouveau gouvernement devrait commencer par gouverner, avant d'essayer de donner des leçons de démocratie", peut-on encore lire sur le même compte.

Le nouveau ministre du budget, @antoine_armand , déclare ouvrir sa porte à tous les députés, y compris LFI. Tous? Non. Il exclut les députés du @RNational_off .

Bonjour @MichelBarnier , on est d'accord, il a franchi la ligne rouge, non? pic.twitter.com/VqjhMLxZyw — Laurent Jacobelli Ⓜ️ (@ljacobelli) September 24, 2024

Toujours sur X, Laurent Jacobelli, porte-parole et vice-président du parti, interpelle le Premier ministre : "Bonjour Michel Barnier, on est d'accord, il a franchi la ligne rouge, non ?". "Attitude anti-démocratique et méprisante à l’égard de 11 millions d’électeurs. Gravissime dans l’état actuel de cette absence totale de majorité…", s'insurge pour sa part Louis Aliot, premier vice-président du RN et maire de Perpignan.

"Où est le respect du pluralisme et des électeurs promis par Michel Barnier ?", interroge encore une autre porte-parole du RN, la députée européenne Julie Rechagneux également sur X. "Encore quelqu’un qui souffre de méconnaître la démocratie et qui devrait moins pavaner compte tenu du peu de légitimité populaire qu'à sa nomination", souligne la députée européenne RN Mathilde Androuët.

"Rendez-vous dans l'hémicycle"

Pour Éric Ciotti, qui s'est rallié à l'extrême droite et vient d'annoncer qu'il quittait Les Républicains : "Tout ça commence très mal… Le ministre de l’Économie souhaite travailler avec des communistes et des Insoumis mais ferme la porte aux groupes de l’union des droites. Rien d’étonnant pour ceux qui ont été élus avec les voix de l’extrême gauche". Sur X, il donne "Rendez-vous dans l’hémicycle".