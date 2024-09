Gouvernement de Michel Barnier : les étonnants propos d'Anne Genetet sur les domestiques lorsqu'elle était expatriée à Singapour

En 2009, la nouvelle ministre de l'Education nationale a fondé The H.E.L.P Agency, une société spécialisée dans la formation pour les employées de maison. Sur le site de l'entreprise, elle distillait des conseils "essentialisants" aux potentiels employeurs.

"Brioche au sucre, viennoise au chocolat, pain au raisin moelleux et jus frais de calamondin. Ça fait envie, non ? Ça vous dit que votre 'helper' [employée de maison] vous prépare le même petit-déj ? Si oui, alors rendez-vous en janvier !" Dans un message partagé près de 1 000 fois sur le réseau social X, une internaute a exhumé, dimanche 22 septembre, des annonces pour des cours de cuisine postées il y a dix ans par Anne Genetet sur un groupe Facebook alors que la nouvelle ministre de l'Education était expatriée à Singapour.

La nomination de l'ancienne députée des Français de l'étranger dans le gouvernement de Michel Barnier avait été critiquée par des syndicats pour son manque d'expertise dans le domaine scolaire. Anne Genetet est aujourd'hui raillée par ses détracteurs à cause de son CV : "Faire son business néo-colonial sur le marché pas vraiment éthique des employées de maison à Singapour, c'est vraiment pas fou-fou..." juge ainsi un autre internaute sur X. "C'est stratosphérique" s'est aussi indignée la députée écologiste Sandrine Rousseau, toujours sur le réseau social.

Si le fait de dispenser de telles formations pour les domestiques n'a rien d'illégal, la ministre de l'Education est critiquée pour avoir donné des conseils essentialisants et dénigrants, relevant parfois du mépris de classe.

Des conseils pour embaucher des domestiques

Médecin de formation, Anne Genetet s'est expatriée à Singapour en 2005 avec son compagnon et ses quatre fils, d'après sa profession de foi pour les élections législatives anticipées de juin. Après des missions de consultante pour le groupe International SOS, la ministre a fondé The H.E.L.P. Agency, une société de conseil spécialisée dans la formation et le recrutement du personnel de maison pour expatriés à Singapour, active de 2008 à 2019, selon un document administratif de la cité-Etat. En 2017, Anne Genetet a été élue députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France.

Sur le site de The H.E.L.P. Agency, aujourd'hui archivé et que franceinfo a pu consulter, Anne Genetet distille une série de conseils à l'égard des employeurs pour "trouver [sa] meilleure candidate" ou encore "gérer [son] employée au quotidien". Dans la partie recrutement, l'élue macroniste propose des exercices de mise en situation pour le moins complexes. Par exemple : "Vous attendez les enfants qui rentrent de l'école par le bus scolaire. Le bus arrive. Le petit de 6 ans est là, mais le grand de 10 ans n'est pas dans le bus. La [surveillante du bus] vous dit qu'elle ne l'a pas vu. Que faites-vous ?"

Sur la rémunération des employées de maison, Anne Genetet écrit ainsi : les "congés payés" ne sont "ni obligatoire, ni recommandé". Et la directrice de The H.E.L.P. Agency de préciser toutefois : "Une 'helper' présente chez son employeur à Singapour mais inoccupée car l'employeur est parti en vacances doit obligatoirement recevoir un salaire." L'expatriée conseille également aux employeurs d'évaluer l'endettement des potentiels domestiques. "Une candidate endettée est préoccupée dans son travail et va vous demander des avances sur salaire", prévient-elle.

Des clichés sur les travailleurs asiatiques

Sur son site, la nouvelle ministre de l'Education s'appuie aussi sur des poncifs censés expliquer les différences culturelles entre l'Occident et l'Asie. "Evitez émotion et compassion", recommande ainsi Anne Genetet. "Ne faites aucune remarque négative devant témoin. (...) Une 'helper' qui se sent humiliée devient ingérable ; elle cherchera à changer de famille", met-elle en garde. "Après une expérience en famille occidentale, l'employée a pris de l'assurance, croit déjà tout connaître et peut être difficile à gérer, refusant parfois de se soumettre à vos exigences", décrète l'ancienne consultante, comme s'il s'agissait d'une généralité.

Anne Genetet estime à l'inverse que "les employées qui n'ont connu que des familles locales, chinoises par exemple, sont souvent plus flexibles, plus attentives aux consignes et ont pour la plupart développé un grand sens du service 'à l'asiatique'". Une formulation qui renvoie au stéréotype du travailleur asiatique docile et besogneux. "Le 'Yes M'am' n'est rien de plus qu'un refrain qui exprime la soumission et le respect", écrit-elle encore, arguant que les employés de maison n'expriment pas vraiment ce qu'ils pensent.

"Au-delà du milieu des expatriés, ces pratiques sont propres aux classes dominantes blanches qui ont recours à la main-d'œuvre issue de l'immigration ou racisée : leurs attitudes vont être essentialisées et renvoyées à leurs origines", analyse Alizé Delpierre, sociologue et chercheuse au CNRS, autrice de Servir les riches et Les Domesticités.

"Les origines des domestiques sont objectivées soit par la couleur de peau, la nationalité ou l'accent. Des stéréotypes leur sont attribués." Alizé Delpierre, sociologue à franceinfo

Mettant en avant un enrichissement culturel mutuel, Anne Genetet souligne que pour la domestique, "découvrir certains aspects de la culture française, la cuisine notamment, peut devenir un atout pour son avenir". Elle conseille aussi de donner des consignes aux domestiques en disant : "Dans notre culture française, on fait comme ça". Selon la consultante, cela permet "d'imposer une méthode comme un rite respectable".

"C'est révélateur d'une hiérarchisation, qui s’inscrit dans une continuité quasi-missionnaire et coloniale de supposées 'cultures' différentes et moins raffinées. Il y aurait une tradition française supérieure aux autres, qu'il faudrait apprendre à leurs employés de maison." Alizé Delpierre, sociologue à franceinfo

Sur sa page Facebook, dont les publications s'étalent de 2012 à 2016, The H.E.L.P. Agency met en avant des "helpers" posant fièrement avec leur préparation culinaire ou leur certificat de formation aux soins d'urgence. Anne Genetet apparaît sur l'une de ces photos. Interrogé par franceinfo, l'entourage de la nouvelle ministre répond que "les publications datant de 2013 ne reflètent absolument pas son engagement à Singapour".

"En créant son entreprise, son ambition première était d'une part de permettre à ces personnes de s'émanciper grâce à leur travail et leur permettre d'acquérir des compétences supplémentaires grâce à des formations financées directement par les employeurs." L'entourage d'Anne Genetet à franceinfo

Et de rappeler qu'Anne Genetet "a travaillé avec des publics en grande détresse, très souvent des travailleurs maltraités" en officiant comme médecin pour Home, foyer d'hébergement de travailleurs migrants, et Transient Workers Count Too (TWC2), une ONG de promotion d'un traitement équitable pour les migrants de Singapour.