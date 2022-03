Une société tricolore à la manœuvre en Ukraine et en Russie

International SOS, spécialiste mondial de l’assistance, a été créé par deux Français. Présente à Londres et Singapour, la société assiste ses clients dans les deux pays en crise, l'Ukraine et la Russie.

International SOS possède 600 clients, de la PME à la multinationale, en Ukraine et en Russie. Mais vous ne verrez pas ses collaborateurs les exfiltrer sous les bombes à Kiev ou Marioupol.

"L'Ukraine, ça fait maintenant depuis la fin janvier qu'on est sur ce pays. On a anticipé évidemment l'aggravation des tensions entre les deux belligérants. On a déployé des équipes de crise avant la fermeture des frontières et le début des opérations." Xavier Carn, patron de la sécurité et de la sûreté de International SOS à franceinfo

L’objectif était d’identifier sur le territoire ukrainien des capacités logistiques de transport et hôtelières, ainsi que les routes possibles pour permettre l'évacuation des expatriés. Dès le déclenchement de la guerre, la société a quitté l’Ukraine.

Continuité d'activité

Désormais, c’est vers la Russie que ses regards se tournent. Privé de moyens de transport, notamment de liaisons aériennes, pour cause de sanctions internationales, le pays est littéralement sous cloche depuis les tout premiers jours qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine. Un peu plus de 5 000 Français sont inscrits sur le registre consulaire en Russie. Certains sont partis, d’autres sont restés :

"Il y a quelques entreprises qui sont obligées, pour des raisons de continuité d'activité, de se maintenir, et ce sont aussi des choix personnels. Vous n'avez peut être pas envie d'abandonner votre belle-famille, donc il y a des gens qui, pour des raisons très personnelles, décident de rester pour l'instant."

