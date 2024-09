Gouvernement Barnier : "Le monde associatif et militant LGBT va être très attentif aux prises de position" des ministres, avertit l’association Queer Pantin

"Le monde associatif et militant LGBT va être très attentif aux prises de position passées" des nouveaux ministres "et voir ce qui va être proposé", a averti dimanche 22 septembre sur franceinfo Erwan Passey, co-fondateur de l’association Queer Pantin, au lendemain de l'annonce du gouvernement de Michel Barnier, et alors que Gabriel Attal a promis de demander au nouveau Premier ministre "d’affirmer clairement qu’il n’y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l’IVG, les droits LGBT".

"On est beaucoup à être très inquiets des nominations qui ont été annoncées", affirme Erwan Passey. Il tempère la prise de position de Gabriel Attal qui "semble oublier" selon lui "qu'au sein même de son gouvernement, il y avait quand même déjà des ministres, qu'il avait lui-même proposés, issus des rangs de la Manif pour tous ou des gens qui avaient pris des positions similaires au moment du vote du mariage pour tous". "Y compris sur les thérapies de conversion, sur les transitions pour les mineurs trans, il y a eu aussi des prises de position fortes de leur part", souligne le militant.

"Nos inquiétudes sont tout à fait légitimes"

Erwan Passey pointe aussi Michel Barnier qui avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. "Peut-être que monsieur Barnier a évolué sur ces questions-là", admet le représentant de Queer Pantin. "Mais les actes et les prises de position qu'il a eues par le passé ne plaident clairement pas en sa faveur. Nos inquiétudes sont tout à fait légitimes quant à nos droits et à nos vies."

Erwan Passey estime encore qu'Emmanuel Macron fait "du pinkwashing pour se redorer un peu le blason", pointant l'intervention du chef de l'État pour que la LR Laurence Garnier, opposée au mariage homosexuel et à la constitutionnalisation de l'IVG, ne soit pas nommée au ministère de la Famille. Le militant n'est pas plus rassuré de la nomination d'Othman Nasrou comme secrétaire d'Etat chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations. "Je n'ai pas l'impression que ses positions plaident en notre faveur", s'inquiète Erwan Passey. Osman Nasrou, opposé au mariage pour tous, avait jugé dans un tweet en 2015 "courageux et réaliste" la proposition de Valérie Pécresse d’abroger la loi Taubira. "Mettre une personne ouvertement LGBTphobe à un ministère qui, pour nous, est aussi important que celui de la lutte contre les discriminations, je ne vois pas ça comme un signal positif", s'inquiète Erwan Passey.