Discours de politique générale de Michel Barnier :« Nous souhaitons une politique de rupture », lance Guilhem Varayon, vice-président de l’Union des Droites pour la République

Michel Barnier doit détailler mardi 1er octobre, la feuille de route de son gouvernement devant les députés dans une situation budgétaire inquiétante.

Mardi 1er octobre, Michel Barnier va prononcer sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre est attendu sur un sujet en particulier : celui du budget. "Le vrai sujet, c’est le budget. Nous avons un certain nombre de lignes rouges et une fois de plus on est dans une forme de compromis parce que la situation impose aussi cette capacité à discuter", explique Martin Garagnon, porte-parole d'Ensemble pour la République.

"Plus de fermeté sur la justice pénale"

"Sur le discours de politique générale de Michel Barnier, nous attendons une politique de rupture notamment sur la question budgétaire. On a une situation sécuritaire qui est aussi complètement hors de contrôle. Donc plus de fermeté sur la justice pénale et moins d’immigration. C'est ça qui permettra aussi d'avoir des résultats qui seront positifs pour les Français", estime Guilhem Varayon, vice-président de l’Union des Droites pour la République.

