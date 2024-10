Gouvernement de Michel Barnier : "Une trahison du vote", juge Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste

Pour la déclaration de politique générale de Michel Barnier, mardi 1er octobre à 15 heures, le Premier ministre doit prendre la parole pour un discours censé détailler ses priorités et la méthode qu'il compte appliquer depuis Matignon.

Entre la dette et les recettes de la France, des économies sont à trouver. Un véritable casse-tête pour Michel Barnier, qui va faire sa déclaration de politique générale mardi 1er octobre. "Malheureusement, nous savons d'ores et déjà quelle est l'orientation du gouvernement. C'est un hold-up démocratique. Bruno Retailleau reprend mot pour mot les thèmes et les propositions du Rassemblement national. C'est une trahison du vote du 7 juillet qui a été à la fois un vote de front républicain contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et puis avec un front populaire arrivé en tête", explique Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste.

"Une rencontre surréaliste"

"Nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui est issu du groupe parlementaire qui a été le plus battu lors des législatives. Nous considérons effectivement qu'il y a un caractère assez surréaliste à cette rencontre du jour", ajoute le membre du PS.