Deux ministres délégués complètent le gouvernement Barnier : Charlotte Parmentier-Lecocq au Handicap et Jean-Louis Thiériot aux Armées et aux Anciens Combattants

L'absence d'un ministère dédié aux personnes handicapées avait fait polémique et conduit à ces nouvelles nominations. Vendredi 27 septembre, deux nouvelles recrues rejoignent le gouvernement de Michel Barnier, annonce un communiqué de l'Elysée. La députée Horizons (ex-Renaissance) Charlotte Parmentier-Lecocq est nommée ministre déléguée chargée des Personnes en situation de handicap, auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Le député LR Jean-Louis Thiériot est lui nommé ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants.