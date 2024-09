Michel Barnier Premier ministre Les Républicains Âge : 73 ans

Le nouveau Premier ministre est une figure du parti Les Républicains à la longue carrière politique. En plus d'avoir été député de la Savoie, il a été ministre sous François Mitterrand (en période de cohabitation), Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a également été deux fois commissaire européen.

Fin connaisseur des institutions européennes, il a mené les négociations du Brexit au nom de l'Union européenne (de 2016 à 2021). Candidat malheureux à la primaire de la droite en 2021, il a défendu des positions très à droite, notamment en matière d'immigration. Nommé le 5 septembre, il a promis de former un gouvernement "de bonne volonté" lors de son entrée en fonction.

Didier Migaud garde des Sceaux, ministre de la Justice ex-Parti socialiste Âge : 72 ans

Didier Migaud est la seule personnalité venue de la gauche au sein du gouvernement de Michel Barnier. Avant de devenir garde des Sceaux, l'ancien socialiste a été député de l'Isère, de juin 1988 à mars 2010. En février 2010, il est nommé premier président de la Cour des comptes par Nicolas Sarkozy. La même année il quitte le Parti socialiste.

Didier Migaud reste dix ans au Palais Cambon, dans un rôle de vigie des comptes publics, et devient en janvier 2020 président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), instance créée en 2013 par François Hollande.

Catherine Vautrin ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Renaissance Âge : 64 ans

Elle est l'une des rares rescapés du gouvernement Attal. L'ex-ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, figure de la droite ralliée aux macronistes en 2022, est rétrogradée aux Territoires, un portefeuille jusqu'ici occupé par Dominique Faure. Elle pourra y mettre à profit son expérience d'élue locale, elle qui a été députée de la Marne à plusieurs reprises et présidente de la communauté urbaine de Reims jusqu'en 2024.

Avec ce nouveau portefeuille, Catherine Vautrin allonge un peu plus son CV ministériel, inauguré sous la présidence de Jacques Chirac, de 2004 à 2007, en tant que secrétaire d'Etat à l'Intégration, puis aux Personnes âgées, puis ministre déléguée à la Cohésion sociale. En 2022, cette ancienne sarkozyste avait longtemps tenu la corde pour succéder à Jean Castex à Matignon, avant de se voir barrer la route pour avoir participé, dix ans plus tôt, à des manifestations contre la loi autorisant le mariage aux personnes de même sexe.

Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur Les Républicains Âge : 63 ans

Le sénateur de Vendée, chef du groupe Les Républicains au Sénat, est une figure incontournable de son camp. Après avoir été député du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers de 1994 à 1997 et président de la Vendée, le natif de Cholet (Maine-et-Loire) a rejoint les Républicains en 2010.

Il est élu sénateur depuis 2014. Fidèle de François Fillon, il est l'un des représentants de la "droite dure" et s'est notamment illustré pour son combat contre le mariage pour tous en 2012. Candidat malheureux à la présidence des Républicains en 2022, il avait perdu face à Eric Ciotti. D'abord opposé à une collaboration avec l'ex-majorité, il avait finalement proposé un pacte législatif avec Laurent Wauquiez en juillet dernier.

Anne Genetet ministre de l'Education nationale Renaissance Âge : 61 ans

Médecin de formation, Anne Genetet a été élue députée des Français établis hors de France en 2017, sous l'étiquette de La République en marche, l'ancien nom de Renaissance. Elle avait alors intégré la commission des affaires étrangères. Réélue en 2022 et 2024, elle était devenue membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, ce qui lui a valu des critiques des syndicats enseignants après sa nomination surprise à l'Education nationale.

Se présentant comme "fille de l'école publique, de bout en bout", cette ancienne habitante de Singapour a également été présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Otan.

Jean-Noël Barrot ministre de l’Europe et des Affaires étrangères MoDem Âge : 41 ans

Avant d'être nommé à la tête du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot a été ministre délégué chargé du Numérique (entre 2022 et 2024), puis ministre délégué chargé de l'Europe. Il est député des Yvelines. Membre du MoDem, il en est le vice-président depuis l'été 2022. Jean-Noël Barrot est économiste et a notamment été enseignant à l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) aux Etats-Unis, puis à HEC Paris. Il a notamment travaillé sur la finance ainsi que les politiques publiques de soutien aux entreprises.

Diplômé de HEC Paris, le nouveau ministre des Affaires étrangères a obtenu des masters à l’Ecole d’économie de Paris, à HEC et Sciences Po, et réalisé son doctorat à HEC. En tant que ministre chargé du Numérique, il a notamment porté le projet de loi “sécurisation et régulation de l’espace numérique”.

Rachida Dati ministre de la Culture ex Les Républicains Âge : 58 ans

Rachida Dati avait déjà été nommée ministre de la Culture au sein du gouvernement de Gabriel Attal en janvier. Une nomination qui lui a rapidement valu d'être exclue des Républicains, sa famille politique historique. L'avenir de l'audiovisuel public, le secteur du cinéma en tension et la question de l'intelligence artificielle et des droits d'auteur seront autant de dossiers qui devraient attendre la ministre reconduite dans les semaines à venir.

Dans sa carrière, cette avocate de profession a également été porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2007, puis garde des Sceaux sous François Fillon de 2007 à 2009, avant de devenir députée européenne jusqu'en 2019. La femme politique est aussi maire du VIIe arrondissement de Paris et conseillère de Paris depuis 2008. Candidate malheureuse à la fonction d'édile à Paris en 2020, Rachida Dati a déjà annoncé qu'elle retentera sa chance en 2026, à l'aide d'un accord conclu avec les macronistes.

Sébastien Lecornu ministre des Armées et des Anciens combattants Renaissance Âge : 38 ans

Colonel de réserve dans la gendarmerie nationale, Sébastien Lecornu est ministre des Armées depuis le mois de mai 2022. Il est entré au gouvernement en 2017, occupant les postes de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire (jusqu'en 2018), ministre délégué auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales (jusqu'en 2020), puis de ministre des Outre-mer (jusqu'en 2022).

De 2008 à 2012, Sébastien Lecornu a également été conseiller du secrétaire d'Etat aux Affaires européennes puis de Bruno Le Maire, alors ministre de l'Agriculture. Le ministre a été maire de Vernon (Eure) et président du Conseil départemental de l'Eure. Ancien membre de l’UMP puis des Républicains, il a rejoint La République en marche (devenue Renaissance). Il a étudié le droit à l’Université Paris 2 Panthéon Assas.

Agnès Pannier-Runacher ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques Renaissance Âge : 50 ans

Agnès Pannier-Runacher a déjà occupé plusieurs fonctions ministérielles depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. D'abord secrétaire d'Etat chargée de la Reconquête industrielle et de l'Artisanat de 2018 à 2020, elle avait conservé le portefeuille de l'Industrie jusqu'en 2022. Nommée ministre de la Transition énergétique du gouvernement d'Elisabeth Borne, en 2022, elle était devenue en février 2024 ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans l'équipe de Gabriel Attal.

Diplômée de Sciences Po, de HEC et de l'ENA, puis dirigeante de sociétés dans le secteur privé, Agnès Pannier-Runacher est l'une des représentantes de l'aile gauche du camp présidentiel. Après les législatives, elle avait assuré auprès de L'Express : "La France n'est pas à droite."

Antoine Armand ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie Renaissance Âge : 33 ans

Elu député Renaissance de Haute-Savoie en 2022, Antoine Armand est un ancien haut fonctionnaire diplômé de l'Ecole normale supérieure et de l'ENA, également passé par l'Inspection générale des finances. Il est l'arrière-petit-fils du haut fonctionnaire et résistant Louis Armand, ancien président de la SNCF. Il a fondé une association en son honneur, Voies d'avenir.

Spécialiste des questions d'énergie et d'industrie, Antoine Armand a écrit Le Mur énergétique français, paru en février 2024. En 2023, il a été rapporteur de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France. En juillet, il avait été élu président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Geneviève Darrieussecq ministre de la Santé et de l’Accès aux soins MoDem Âge : 68 ans

Médecin allergologue de profession, Geneviève Darrieussecq a été réélue députée dans la première circonscription des Landes lors des législatives de juillet. Cette landaise et ancienne maire de Mont-de-Marsan a déjà occupé des fonctions ministérielles : secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, puis en charge des anciens combattants de 2020 à 2022.

Durant une année, Geneviève Darrieussecq a été ministre déléguée chargée des Personnes handicapées sous le gouvernement Borne, où elle a notamment défendu la mise en accessibilité complète de toutes les gares en 2027. La centriste a finalement quitté le gouvernement lors du remaniement de juillet 2023.

Paul Christophe ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes Horizons Âge : 53 ans

Ancien maire de Zuydcoote, près de Dunkerque, Paul Christophe est un proche d'Edouard Philippe, ancien Premier ministre et président d'Horizons. Elu depuis 2017 dans le Nord, il avait élu président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, après la dissolution.

Avant d'hériter du portefeuille des Solidarités et de l'Autonomie, qui comprend notamment le Handicap, Paul Christophe a été rapporteur pour la commission du budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 et du projet de loi "Plein-emploi". Il a aussi été l'auteur d'une proposition de loi "visant à renforcer la protection des familles d'enfants touchés par une affection de longue durée", promulguée en juillet 2023.

Valérie Létard ministre du Logement et de la Rénovation urbaine UDI Âge : 61 ans

Figure politique de Valenciennes (Nord), Valérie Létard succède à Guillaume Kasbarian en tant que ministre du Logement. Elue sénatrice en 2001, elle avait quitté la chambre haute en 2023, après six ans passés à sa vice-présidence. Sa pause politique n'a pas duré longtemps : elle est devenue, en juillet 2024, députée du Nord, avec l'étiquette de l'Union des démocrates et indépendants (UDI).

Proche de Jean-Louis Borloo, Valérie Létard avait été secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité (2007-2009), mais aussi des Technologies vertes et des Négociations sur le climat (2009-2010), sous Nicolas Sarkozy.

Annie Genevard ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt Les Républicains Âge : 68 ans

Membre des Républicains, Annie Genevard a été réélue dans la 5e circonscription du Doubs lors des dernières élections législatives, une zone rurale. Elle siège à l'Assemblée nationale depuis 2012. Titulaire du Capes de lettres classiques, Annie Genevard a été professeure de français et a enseigné au lycée de Morteau (Doubs), ville dont elle a été maire entre 2002 et 2017.

Elle a commencé à se faire connaître du grand public et à l'échelle nationale lorsqu'elle a été nommée porte-parole des Républicains en 2016. Chargée du projet "Education" pour le programme des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2017, elle n'avait pas caché son intérêt pour le poste de ministre de l'Education nationale. "J'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense que l'école est un enjeu majeur", a-t-elle déclaré récemment.

Astrid Panosyan-Bouvet ministre du Travail et de l’Emploi Renaissance Âge : 53 ans

Son nom avait circulé pour le gouvernement de Gabriel Attal, en janvier 2024. Astrid Panosyan-Bouvet a finalement intégré l'exécutif huit mois plus tard, dans l'équipe de Michel Barnier. La députée de Paris, macroniste de la première heure et ancienne conseillère du chef de l'Etat lorsqu'il était ministre de l'Economie, hérite du portefeuille du Travail et de l'Emploi.

Elue en 2022 à l'Assemblée nationale, elle avait lancé en 2023 un "groupe de réflexion transpartisan" sur l'évolution du travail avec les députés Dominique Potier (PS) et Stéphane Viry (LR). En mars, elle avait critiqué la nouvelle réforme de l'assurance-chômage, qui n'avait à ses yeux pas de caractère "d'urgence".

Gil Avérous ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Renaissance Âge : 51 ans

Maire de Châteauroux (Indre) depuis 2014, l'ex-membre des Républicains est le quatrième ministre des Sports sous la présidence d'Emmanuel Macron, après Laura Flessel, Roxana Maracineanu et Amélie Oudéa-Castéra. La ville dont il est maire a accueilli les épreuves de tir des Jeux olympiques et paralympiques, cet été.

Depuis septembre 2022, Gil Avérous était également président de l'association Villes de France, qui représente les communes de 10 000 à 100 000 habitants. Il avait quitté Les Républicains en décembre 2023, en profond désaccord avec la direction du parti alors dirigé par Eric Ciotti. Il reprochait à LR de ne pas avoir clairement choisi Emmanuel Macron dans le duel l'opposant à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022.

Patrick Hetzel ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Les Républicains Âge : 60 ans

Député depuis 2012, Patrick Hetzel a été réélu dans la 7e circonscription du Bas-Rhin lors des dernières élections législatives. Il connaît très bien le ministère de l'Enseignement supérieur puisqu'il en a été le directeur général de 2008 à 2012, après avoir été le conseiller éducation, enseignement supérieur et recherche de François Fillon lorsque ce dernier était le Premier ministre de Nicolas Sarkozy.

Ancien recteur de l'académie de Limoges de 2005 à 2007, celui qui était dans l'équipe de Michel Barnier lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite a également une connaissance du terrain, des facultés : il est enseignant-chercheur et professeur en sciences de gestion à l'université Panthéon-Assas, à Paris.

Guillaume Kasbarian ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique Renaissance Âge : 37 ans

Guillaume Kasbarian change de portefeuille. Après avoir intégré le gouvernement de Gabriel Attal au Logement, en février 2024, le trentenaire remplace Stanislas Guerini à la Fonction publique. Ce Marseillais de naissance a été diplômé de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) en 2009, avant de devenir consultant, puis député d'Eure-et-Loir en 2017, fonction qu'il conserve en 2022.

Président de la commission des affaires économiques de 2022 à 2024, Guillaume Kasbarian s'est fait connaître avec une proposition de loi contre l'occupation illicite des logements, dite loi anti-squat", portée avec l'ex-ministre Aurore Bergé et promulguée à l'été 2023. Au Logement, il souhaitait durcir les critères d'occupation des HLM, avec un projet de loi dévoilé au printemps.

François-Noël Buffet ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer Les Républicains Âge : 61 ans

François-Noël Buffet est une figure de la droite traditionnelle, notamment sur les questions d’immigration. Ce sénateur du Rhône (depuis 2004), avocat de formation, a longtemps dirigé la ville d’Oullins (depuis 1997), dont il est toujours le maire honoraire. Filloniste de la première heure, il a soutenu la candidature de l’ancien Premier ministre pour la présidence de l’UMP en 2012 puis pour la primaire des Républicains en vue de la présidentielle quatre ans plus tard.

En 2014, il signe la charte de la Manif pour tous, hostile au mariage des homosexuels, et Nicolas Sarkozy le nomme secrétaire national de l'UMP en charge de l'immigration. Président de la commission des lois du Sénat depuis 2020, il est notamment l'auteur d’un rapport sénatorial sur les émeutes de juin 2023 consécutives à la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Laurent Saint-Martin ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics Renaissance Âge : 39 ans

A Bercy, Laurent Saint-Martin aura la lourde tâche de présenter et de faire voter un budget dans de périlleuses conditions budgétaires pour la France, en étant rattaché à Matignon. L'ancien député était depuis janvier 2023 directeur général de Business France, l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française.

Macroniste de la première heure, élu dans le Val-de-Marne en 2017, il avait été battu aux élections régionales en Ile-de-France en 2021. Il avait essuyé une nouvelle défaite en juin 2022, aux législatives, face au candidat La France insoumise Louis Boyard, avant de quitter momentanément l'arène politique.