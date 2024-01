Le nouveau locataire de Matignon a annoncé mardi qu'il réunirait les "forces vives du pays" cette semaine.

"J'emmène avec moi ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités", a déclaré mardi 9 janvier le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, lors de la passation de pouvoir à Matignon avec Elisabeth Borne. Il a par ailleurs annoncé qu'il réunirait les "forces vives du pays" cette semaine.

"J'aurai l'objectif de garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français", a également insisté celui que le chef de l'Etat a chargé mardi matin de former un nouveau gouvernement. Gabriel Attal a évoqué "la maîtrise de notre modèle social", "la solidarité entre les Français", "l'autorité" et "le respect de l'autre".

Un hommage appuyé à Jean Castex

Le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire de la République, âgé 34 ans, a vu dans sa nomination un symbole "d'audace et de mouvement". Il a remercié au début et à la fin de son intervention le chef de l'Etat, mais également ses trois prédécesseurs rue de Varenne : Elisabeth Borne, Edouard Philippe et surtout Jean Castex. Ce dernier lui a appris "le fonctionnement de Matignon, l'exigence de la tâche de Premier ministre et aussi l'importance de l'amitié en politique", a affirmé Gabriel Attal, qui a été le porte-parole du gouvernement dirigé par Jean Castex.

Lors de son discours, Elisabeth Borne a de son côté estimé avoir "tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République". "L'avenir vous appartient", a aussi lancé la désormais ex-Première ministre aux femmes. Elle a été seulement la deuxième femme à occuper le poste de cheffe de gouvernement.