Le dispositif MaPrimeRenov' connaît un nouveau changement. L'enveloppe financière allouée à cette mesure, qui vise à aider les travaux de rénovation énergétique, va être amputée d'un milliard d'euros. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a annoncé dimanche 18 février, dans le cadre d'un plan du gouvernement pour réaliser des économies à hauteur de 10 milliards d'euros. Cette nouvelle sonne d'abord comme un mauvais signal dans le secteur de la rénovation énergétique et pourrait mettre à mal les objectifs fixés par le gouvernement.

"Le gouvernement a pour objectif de faire 200 000 rénovations d'ampleur. La réalité c'est qu'avec ce budget-là, nous ne pourrons réaliser que de 150 000 à 160 000 rénovations d'ampleur", déplore Pierre Maillard, président de l'entreprise Hellio, qui accompagne des ménages dans leurs travaux de rénovation. "Ce sont des rénovations multijets, c’est-à-dire qu'on va changer à la fois des systèmes de chauffage, réaliser des gestes d'isolation, de changement de ventilation, de changement de menuiseries. C'est une diminution du budget de l'ordre de 20 %", assure-t-il.

"C'est très compliqué, vous n'avez pas le droit à l'erreur"

Mais au-delà de cette question de budget, c'est surtout la complexité des dossiers à monter qui retarde les chantiers de rénovation. "Il y a différents types d'aides auxquelles chaque ménage a le droit. Vous avez plein de critères en fonction de vos ressources, de la localité géographique, du type de travaux et du type de maison et de logement que vous avez. Et en plus de ça, une moindre virgule dans votre dossier peut vous faire annuler l'ensemble des aides auxquelles vous avez le droit", explique Pierre Maillard.

"C'est très compliqué, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il ne nous arrive presque tous les jours de rattraper des ménages qui ont eu cette envie de laisser tomber, parce qu'ils se disaient qu'ils n'avaient pas les moyens, qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils n'auront pas les aides. Or, il faut avoir bien ça en tête : n'importe quel ménage en France a le droit à des aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique", veut positiver le président d'Hellio.

Près de 300 millions d'euros non utilisés

Autre preuve de cette complexité : 300 millions d'euros alloués au dispositif MaPrimeRenov' n'ont pas été utilisés l'an passé. Un constat que déplore Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). "Le budget de MaPrimRenov' n'a pas été consommé puisque l'accès était bien trop complexe et que pas assez d'entreprises étaient sur le marché de la rénovation énergétique. Le problème n'est pas le budget, mais son fonctionnement et la capacité qu'on a à l'engager plus pleinement", analyse-t-il.

Des annonces sur la simplification du dispositif sont attendues dans les prochaines semaines, par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.