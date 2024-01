Remaniement : les gouvernements "resserrés" le sont-ils vraiment ?

Le gouvernement Attal à venir pourrait être composé d'une quinzaine de ministres, selon les informations de franceinfo. Une nouvelle équipe, que l'exécutif souhaite plus réduite, sur laquelle travaille le nouveau Premier ministre. Des promesses de gouvernements "resserrés", il y en a déjà eu, mais qu'en a-t-il vraiment été ?

En matière de communication politique, annoncer une équipe légère, c'est une manière de dire : "regardez : je fais des économies je suis 'svelte' et je suis 'véloce'". Et depuis le début de la Ve République, cela s'est produit plusieurs fois. En mai 2007, Nicolas Sarkozy nomme François Fillon Premier ministre à la tête d'un gouvernement "light" : avec seulement 15 ministres et 5 secrétaires d'État, un record sous la Ve République. Mais ce record ne dure pas puisqu’un mois après, une fois les élections législatives passées, le gouvernement "Fillon 2" prend de l'embonpoint. Il garde le même nombre de ministres mais il voit arriver 11 secrétaires d'État supplémentaires.

Les gouvernements dits resserrés relâchent ensuite la ceinture

De nouveau en 2017, le premier gouvernement d'Édouard Philippe, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, compte seulement 22 membres. Mais un mois après les législatives et le raz de marée du parti présidentiel, il passe à 29 membres. Là encore, ce sont les secrétaires d'État qui font monter les effectifs. En 2014, Francois Hollande remplace Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls à Matignon et déclare : "J'ai confié à Manuel Valls, la mission de conduire le gouvernement de la France, ce sera une équipe resserrée."

"Un gouvernement de combat." François Hollande en 2014

Le gouvernement de Manuel Valls est relativement resserré dans les faits, avec 30 membres. Avec 16 ministres et 14 secrétaire d'État, le gouvernement Valls 1, entre avril et août 2014, se classe dans la moyenne raisonnable. Le gouvernement Valls 2, d'août 2014 à décembre 2016, monte quant à lui jusqu'à 38 membres. Avant cela, Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac entre 1997 et 2002, avait un gouvernement d'une trentaine de membres.

Les gouvernements du début de la Ve République étaient habitués à la minceur. En novembre 1962, le deuxième gouvernement de Georges Pompidou comptait 25 membres, 20 ministres et 5 secrétaires d'État. Quant au tout premier Premier ministre de la Ve République, Michel Debré en 1958, son équipe comprenait 26 membres. À l’inverse, le record du gouvernement le plus "desserré" est détenu par celui de Michel Rocard en 1988 avec 49 membres, dont 32 ministres.