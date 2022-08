Séminaire gouvernemental consacré à l'écologie : "C'est le moment, il ne faut pas avoir peur", lance Laurence Tubiana aux ministres

Alors qu'un séminaire du gouvernement consacré à l'écologie doit avoir lieu mercredi 31 août, Laurence Tubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat, interpelle sur franceinfo les ministres : "C'est le moment, il y a une base politique dans l'opinion publique française pour y aller". Selon elle, "la bonne nouvelle, c'est que – et pas seulement à cause des catastrophes climatiques du printemps et de l'été – les Français sont prêts au changement". Et d'ajouter que les Français "pensent dans leur grande majorité qu'il faut accélérer le changement pour lutter contre le changement climatique".

Laurence Tubiana appuie son propos sur un sondage que sa Fondation européenne pour le climat a commandé. "On voit que 62% des Français pensent que le gouvernement est trop lent pour investir dans les énergies renouvelables et sept Français sur dix se déclarent en faveur de l'accélération de la transition, en particulier dans l'électorat d'Emmanuel Macron", affirme-t-elle.

Concilier climat, énergie et pouvoir d'achat

C'est pour ça qu'elle voit d'un très bon œil l'intervention prévue face au gouvernement lors de ce séminaire de Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Giec. "Dans ces trente minutes" de formation, "Valérie Masson-Delmotte (...) peut les convaincre qu'il ne faut pas avoir peur".

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent mercredi 31 août le gouvernement au complet pour caler la stratégie des prochains mois, avec le difficile défi de concilier urgence climatique, sobriété énergétique et défense du pouvoir d'achat.