"Nominations intéressantes", "continuité", "sans audace" : les réactions politiques à la nomination du gouvernement d'Elisabeth Borne

La composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, constitué de 27 membres, a été annoncée vendredi 20 mai par le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler. Des ministres restent en place, d'autres bougent, des entrants, des sortants... Voici les premières réactions politiques.

"Ni audace, ni renouvellement", selon Jean-Luc Mélenchon

"Un gouvernement bien libéral. Ni audace ni renouvellement. Tout terne et gris", commente vendredi sur Twitter le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, "le mandat Macron II commence sur la pointe des pieds. Mais dans un mois tout changera".

La tête de file de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) considère que le "troisième tour de la présidentielle" se jouera lors des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon souhaite devenir Premier ministre. Il n'est pas candidat aux élections législatives.

"Incompétence" et "arrogance", selon Marine Le Pen

"Économie, sécurité, justice : tous ceux qui ont lourdement échoué sont reconduits. Quel mépris envers les Français !", réagit vendredi sur Twitter Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à la dernière élection présidentielle. "Ce remaniement symbolise l’incompétence et l’arrogance d’Emmanuel Macron. Plus que jamais, il faut une opposition frontale et déterminée à l’Assemblée nationale."

Elle ajoute que la nomination de Pap Ndiaye, qu'elle considère être un "indigéniste assumé", comme ministre de l'Education nationale, "est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir".

Des "nominations très intéressantes", selon la vice-présidente LR du conseil régional d'Ile-de-France Florence Portelli

Sur franceinfo vendredi 20 mai, la vice-présidente LR du conseil régional d'Ile-de-France Florence Portelli parle de "nominations très intéressantes, comme Sylvie Retailleau à l'Enseignement supérieur".

"De manière globale, ce qui compte de toute façon, ce n'est pas la personnalité des ministres, c'est le budget qu'ils ont et s'ils ont la porte du président de la République." Concernant Rima Abdul Malak, nommée ministre de la Culture, Florence Portelli n'y voit en revanche "rien de bon".

Enfin, Florence Portelli pense que Catherine Colonna, nommée ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est "une grande professionnelle de la diplomatie", même si elle va devoir "rassurer".

"Aucun signal envoyé pour l'écologie", selon Julien Bayou

"On a aucun signal envoyé en faveur de l'écologie", a déploré vendredi sur franceinfo Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts.



"On n'attendait pas grand-chose", assure-t-il, avant de qualifier le gouvernement nommé comme étant "un gouvernement de la continuité de l'inaction climatique." Le patron des écologistes souligne que "cela fait un mois que l'on attendait un gouvernement" pour "accoucher de zéro nouvelle" et constate que "l'ordre protocolaire est toujours très à droite".



Sur les nominations d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, et d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Julien Bayou pointe "deux profils qui n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour l'écologie". Selon lui, ce n'est "même pas pour de la figuration". Ces deux ministres "sont là pour meubler", espère le secrétaire national d'EELV, "le temps que la majorité change, et qu'aux législatives nous puissions proposer un gouvernement qui prenne la question du climat à bras le corps".