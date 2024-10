"Je n'ai pas forcément compris la décision" d'Emmanuel Macron : Elisabeth Borne revient sur son départ de Matignon

"Il ne fait pas de doute que nous n'avons pas le même caractère, le même vécu." Dans un entretien au Point, Elisabeth Borne est revenue sur sa collaboration avec Emmanuel Macron, dont elle a été la Première ministre du 16 mai 2022 au 9 janvier 2024. Ce jour-là, lorsqu'elle apprend qu'elle va être remplacée, elle n'a "pas forcément compris [la] décision" du chef de l'Etat, déclare-t-elle dans l'hebdomadaire, mercredi 16 octobre.

Elle venait de "rattraper" le texte "mal engagé" sur la loi immigration et assure qu'elle éprouvait encore l'envie de défendre des sujets qui lui "tenaient à cœur, comme la transition écologique ou l'égalité des chances". Elle écarte l'idée d'une relation tendue avec le président de la République avec qui elle a toujours eu "des relations agréables dans l'échange". Si elle note qu'Emmanuel Macron "prend ses décisions en ayant beaucoup écouté" et, donc, que "ce n'est pas forcément ce que vous avez proposé qui est mis en œuvre ", elle pointe surtout "un sujet sur les institutions".

Un certain nombre de réformes institutionnelles sont venues brouiller les rôles respectifs du président et du Premier ministre. Elisabeth Borne, députée Renaissance au "Point"

Dans cet entretien, la députée Renaissance s'interroge sur le déficit public alors que l'examen du budget débute en commission à l'Assemblée nationale mercredi. "Comment est-il possible que Bercy ne sache plus estimer des recettes à partir d'une croissance donnée ? Je pense utile que le ministère effectue son introspection. Je ne m'explique pas non plus le dérapage des dépenses publiques ces derniers mois", déclare-t-elle. Même si elle est candidate pour prendre la tête du parti Renaissance, elle refuse d'évoquer 2027 et veut se concentrer sur la construction d'un projet.