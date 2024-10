Direct Budget 2025 : les débats débutent ce mercredi après-midi en commission à l'Assemblée nationale

"Je n'ai pas forcément compris [la décision d'Emmanuel Macron de me remplacer]. Je venais de rattraper un texte mal engagé, [la loi immigration], et j'avais envie de continuer en portant des sujets qui me tenaient à cœur, comme la transition écologique ou l'égalité des chances. Car je constate qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en la matière."

#POLITIQUE Dans une interview accordée au Point , l'ancienne Première ministre revient sur son expérience à Matignon et sur son départ. Son livre, Vingt mois à Matignon, doit paraitre la semaine prochaine.